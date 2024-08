Generálporučík Alexander Lapin dostáva vyznamenanie od prezidenta Vladimira Putina. (Zdroj: profimedia.sk)

Ide o generálplukovníka Alexandra Lapina (60), ktorý bol zodpovedný aj za úspešnú ukrajinskú ofenzívu na severovýchode krajiny na jeseň roku 2022. Americké noviny uvádzajú, že Lapin na jar rozpustil výbor, ktorý bol zodpovedný za ochranu ohrozených pohraničných regiónov s Ukrajinou. Lapin vraj vyhlásil, že len armáda má schopnosť chrániť hranicu – a prevzal zodpovednosť.

archívne video

Ukrajinská armáda ukázala video z ofenzívy v Kurskej oblasti (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Výsledkom bolo, že 6. augusta ukrajinské bojové jednotky prekročili hranicu do Kurskej oblasti, prepadli sotva pripravené ruské obranné línie a obsadili viac ako 1100 štvorcových kilometrov ruskej pôdy. Stovky ruských vojakov boli zajaté a desiatky miest boli dobyté.

Bola to prvá nepriateľská invázia na ruské územie od druhej svetovej vojny a historická blamáž pre kremeľského diktátora Vladimira Putina (71). Vojnový štváč skutočne chcel dobyť Ukrajinu v priebehu niekoľkých dní na jar 2022 a teraz musí sledovať, ako ukrajinské jednotky postupujú na jeho územie.

Ofenzíva v Kursku nie je Lapinovým prvým neúspechom: V septembri 2022 jeho jednotky prekvapil ukrajinský útok. Ukrajinské jednotky prekonali Lapinovu slabo obsadenú obranu a prelomili front. Bitka sa skončila stiahnutím Rusov z mesta Lyman.

V tom čase sa čečenský vodca Ramzan Kadyrov (47) posťažoval, že by chcel Lapina degradovať na jednoduchého vojaka, zbaviť ho medailí a poslať ho na front bosého s ľahkým guľometom, aby si mohol zmyť hanbu krvou.