Ukrajina má vlastnú balistickú raketu: Prvýkrát ju vyskúšala! Zelenskyj prezradil, ako test dopadol

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského po prvý raz úspešne otestovala balistickú strelu vlastnej výroby. Prvý test bol „pozitívny“, povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Zablahoželal ukrajinskému obrannému priemyslu. "Prvá ukrajinská balistická strela bola úspešne otestovaná," ​​povedal Zelenskyj. Pochválil „náš obranný priemysel“, ale odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o rakete. Zelenskyj tiež dodal, že jeho krajina má tento rok kapacitu na výrobu 1,5 až dvoch miliónov dronov. Chýbajú však financie.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Po najtvrdšom ruskom nálete za dva a pol roka vojny v pondelok minister obrany Rustem Umjerov tiež povedal, že Ukrajina pracuje na vlastných zbraniach dlhého doletu.

Zelenskyj už cez víkend oznámil úspešné použitie špeciálne vyvinutej bezpilotnej strely s prúdovým motorom s názvom Paljanycja. "Prvé úspešné bojové použitie našej novej zbrane sa uskutočnilo dnes," povedal v sobotu v prejave ku Dňu nezávislosti. Podľa neho bol zasiahnutý nepriateľský cieľ. „Toto je naša nová metóda odvety voči agresorovi,“ povedal Zelenskyj.

Zelenskyj tiež uviedol, že stíhačky F-16 dodané Západom boli použité aj na obranu pred doteraz najťažším ruským leteckým útokom v pondelok. V dôsledku toho bolo vypálených niekoľko rakiet. Zároveň pokračoval v presadzovaní toho, aby západní partneri zrušili obmedzenia na používanie zbraní dodávaných proti vojenským cieľom v Rusku. „Je to tak: olympiáda sa skončila, ale ping-pong pokračuje,“ opísal rozhovory.

Ukrajina chce podľa Zelenského prinútiť Rusko ukončiť vojnu. To je najdôležitejší bod plánu, povedal v Kyjeve. Ruského prezidenta Vladimira Putina viac zaujíma okupácia Ukrajiny ako obrana Ruska. V konečnom dôsledku by sa vojna dala ukončiť dialógom. Aby však presadila svoju víziu mieru, musí byť vláda v Kyjeve na konferencii plánovanej na koniec tohto roka v silnej pozícii, povedal Zelenskyj.