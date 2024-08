Poplach na základni NATO v Nemecku: Obavy z ruskej sabotáže!

Lietadlo na základni NATO v Geilenkirchene (Zdroj: profimedia.sk)

Letecká základňa NATO v nemeckom Geilenkirchene sa pripravuje na ruský akt sabotáže a zvýšila úroveň bezpečnosti. Od zahraničnej spravodajskej služby v tejto veci dostala vážny tip. Geilenkirchen sa nachádza na samom západe Nemecka neďaleko Aachenu a blízko hraníc s Holandskom.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Minulý týždeň platil druhý najvyšší bezpečnostný stupeň takmer 24 hodín kvôli možnej hrozbe na základni NATO v Severnom Porýní-Vestfálsku. Všetci menej kľúčoví zamestnanci boli poslaní domov.

Po tom, čo sa nič nedialo, v piatok popoludní opäť znížili bezpečnostné opatrenia. Druhá najvyššia bezpečnostná úroveň, Charlie, v žargóne NATO znamená, že došlo k incidentu alebo existujú informácie, že je pravdepodobná nejaká forma teroristickej akcie proti aliancii.

Špeciálne lietadlá sú umiestnené v Geilenkirchene a v súčasnosti slúžia predovšetkým na monitorovanie vzdušného priestoru vo východnej oblasti aliancie. Pracuje tam okolo 1600 ľudí.

Už v júli bola na amerických vojenských základniach v Nemecku a ďalších európskych krajinách zvýšená pohotovosť pre hrozbu terorizmu. Prípadov sabotáže sa obávali aj na viacerých miestach Bundeswehru v Nemecku. Išlo napríklad o bezpečnostný incident na vodnom diele v kasárňach letectva Cologne-Wahn. Podozrenie: Pitná voda bola kontaminovaná. Po kontrole bola pohotovosť zrušená

V Geilenkirchene po podozrivých pozorovaniach vypočuli osobu, no podozrenie zo sabotáže sa nepotvrdilo.