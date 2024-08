Centrum pre ochranu osobných údajov podáva sťažnosti na Európsky parlament

(Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

Centrum vedené aktivistom za ochranu súkromia Maxom Schremsom so sídlom vo Viedni uviedlo, že sťažnosti podáva v mene štyroch zamestnancov pre únik údajov v náborovej sekcii parlamentu. Týkalo sa to informácií z pasov, registrov trestov a sobášnych listov, a to u viac ako 8000 zamestnancov.

Je znepokojujúce, že parlament, ktorý informoval zamestnancov o úniku údajov v máji, to zistil až niekoľko mesiacov po tom, ako k tomu došlo, a doposiaľ nepozná presnú príčinu, vyhlásil NOYB. "Tento únik údajov prichádza po opakovaných incidentoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách EÚ, ku ktorým došlo počas minulého roka," ozrejmila právnička centra. "Parlament je povinný zabezpečiť primerané bezpečnostné opatrenia vzhľadom na to, že jeho zamestnanci sú pravdepodobnými cieľmi rôznych aktérov," dodala.

Podľa NOYB – None Of Your Business (Nie je to vaša vec) – parlament nedodržiava európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB), by mal presadzovať jeho dodržiavanie, pravdepodobne aj prostredníctvom pokuty, dodalo centrum.