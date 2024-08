Cyprus a Litva predstavili svojich nominantov na eurokomisárov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Cyprus chce za eurokomisára environmentálneho vedca a viacnásobného ministra Kostasa Kadisa. Týždenník Politico v utorok upozornil, že toto meno von der Leyenovej ešte minulý týždeň oznámil cyperský prezident Nikos Christodulidis, podľa ktorého by Kadis mohol prevziať novú funkciu eurokomisára pre Stredomorie alebo riadenie námornej politiky EÚ.Kadis je vedec špecializujúci sa na biodiverzitu a trvalo udržateľný rozvoj. V súčasnosti pôsobí ako dekan na Fakulte zdravotníckych vied na cyperskej Frederick University. V rokoch 2007-08 pôsobil ako minister zdravotníctva, v rokoch 2014-18 bol ministrom školstva a kultúry a v rokoch 2018-23 vo vláde zodpovedal za rezorty poľnohospodárstva a životného prostredia.

Podľa Politico je Kadis správnym mužom aj na to, aby upozornil na dôležitosť klimatických zmien. Cyprus ako ostrov je vážne ohrozený zvyšovaním teplôt a dostupné štúdie varujú, že 99 percent jeho územia sa môže premeniť na púšť. Kadis už v roku 2021 upozorňoval, že cyperskí poľnohospodári sa budú musieť prispôsobiť klimatickým zmenám a používať menšie množstvá vody.K zmenám v menách nominantov do eurokomisie došlo aj v Litve, kde politicky nezaradený prezident Gitanas Nausda zablokoval ambície ministra zahraničných vecí Gabrieliusa Landsbergisa. Ten mal podporu premiérky Ingridy Šimonyté a šéfa Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, prezidentovi to však nestačilo.

Politico upozornil, že následne došlo ku kompromisu, keď sa premiérka aj prezident zhodli, že v kolégiu komisárov zasadne expremiér a terajší poslanec Európskeho parlamentu (EP) Andrius Kubilius. Je poslancom za tábor ľudovcov, podobne ako Landsbergis, a ak jeho nomináciu odsúhlasí aj litovský parlament, v Bruseli môže von der Leyenovú presviedčať, že za najlepšie portfólio považuje rozširovanie a susedskú politiku EÚ. Funkciu eurokomisára pre rozširovanie si želal aj Landsbergis.Ani Cyprus, ani Litva nevyšli v ústrety von der Leyenovej žiadosti nominovať do eurokomisie muža aj ženu. Po doterajších návrhoch nominantov zo strany členských krajín to vyzerá, že ženy budú tvoriť iba tretinu členov budúcej exekutívy EÚ.