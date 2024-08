ŠKANDÁL na najvyššej úrovni: Známy politik tankoval počas dovolenky za ŠTÁTNE!

Bývalý námestník poľského ministra obrany Bartłomiej Ciążyński tankoval počas dovolenky za peniaze daňových poplatníkov (Zdroj: Instagram/ciazynskibartek, Getty Images)

VROCLAV – Jeden z lídrov poľskej ľavice sa postaral o poriadny škandál. Leto využíva mnoho politikov na dovolenky. Počas presunu však nepoužívajú vládne špeciály, pokiaľ to predtým oficiálne nezaevidujú. Známy politik však chcel čo to ušetriť a do svojho vozidla natankoval palivo za peniaze daňových poplatníkov. Problém bol v tom, že bol v civile.

Bartłomiej Ciążyński rozbehol svoju politickú kariéru v roku 2018, keď sa stal mestským poslancom vo Vroclave. Je jedným z lídrov ľavice v tomto okrese. Ako píšu poľské Wiadomości, po piatich rokoch to dotiahol až na zástupcu mestského primátora, no v apríli tohto roku opäť menil zamestnanie.

Ešte predtým, ako sa stal začiatkom júla 2024 námestníkom ministra spravodlivosti, pôsobil Ciążyński ako riaditeľ pre komerčný sektor v Poľskom centre pre technologický rozvoj (PORT), výskumnej siete združujúcej niekoľko desiatok vedeckých ústavov. Do funkcie ho vybrali, aj keď sa v tomto prostredí nikdy predtým nepohyboval. Pri nástupe dostal služobné auto Škoda Superb a palivovú kartu. A práve tu pochybil.

Jasné pravidlá a podmienky

Pri nástupe v PORTe Ciążyński podpísal vyhlásenie, že bol oboznámený so všetkými pravidlami pri používaní služobného vozidla. To mal dostať dňa 9. mája 2024. Vo vyhlásení sa okrem iného uvádzalo, že "služobné vozidlo nemôže byť bez súhlasu nadriadeného využívané na súkromné účely".

Rovnako to platilo aj pre palivovú kartu. Tou sa "nemohlo zaplatiť ani v prípade, že si zodpovedná osoba natankovala palivo do iného ako služobného vozidla". Okrem toho ju mohol použiť len na poľských čerpacích staniciach Orlen. Tankovanie v zahraničí by si musel zaplatiť z vlastného vrecka.

Príspevok na sociálnych sieťach

Ciążyński podal žiadosť o dovolenku dňa od 15. do 31. júla 2024. Už 5. júla 2024 bolo známe, že v auguste sa do práce nevráti, pretože toho dňa sa stal námestníkom ministra spravodlivosti. Podal teda ďalšiu žiadosť, tentoraz o poskytnutie neplateného voľna od 1. augusta 2024 do 1. decembra 2027.

Nový námestník ministra spravodlivosti použil palivovú kartu dňa 13. júla o 2:19 miestneho času na čerpacej stanici Orlen pri českých hraniciach (Międzylesie) ešte v rámci pravidiel. Po vstupe do inej krajiny by už každé ďalšie tankovanie malo ísť na jeho súkromné náklady.

Dňa 13. júla 2024 o 12:15 zverejnil Bartłomiej Ciążyński na sociálnych sieťach fotku s rodinou pri slovinskom jazere Bled.

Google Maps ukazuje, že dostať sa autom zo stanice v Międzylesie k jazeru Bled trvá približne osem hodín. Čas teda sedel. Ciążyński to argumentoval tým, že na dovolenke mohol využiť svoje služobné vozidlo Škoda, pretože pri preberaní kľúčov dostal informáciu, že "vozidlo môže využívať akýmkoľvek spôsobom, aj súkromne, na dovolenke v zahraničí". Ďalej tvrdil, že za benzín platil z vlastného vrecka.

Tankovanie

O 1:08 v noci 13. júla natankoval Ciążyński na čerpacej stanici Orlen v Łagiewniki pri Vroclave do služobného vozidla Škoda 60 litrov paliva, pričom zaplatil firemnou palivovou kartou.

"To si nepamätám, musím si to overiť. Služobné auto som mal ako zamestnanec PORTu Łukasiewicz. Nevyužíval som ho len pri dochádzaní do práce a späť domov. Pred cestou na dovolenku som síce natankoval, ale samozrejme to šlo z mojich vlastných prostriedkov," reagoval Ciążyński.

Wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Część jego wyjazdu sfinansowali podatnicy. Ciążyński wyruszył w podróż służbową limuzyną i dwukrotnie zatankował pojazd, płacąc służbową kartą. pic.twitter.com/w1xQ26sKEk — TeoJade4 (@PucekAnna) August 21, 2024

Politik pochybil aj keby nešlo cielene o natankovanie pre účely dovolenky. Snažil sa vysvetliť, že na polceste medzi Łagiewniki a Vroclavom je jeho rodné mesto Kladsko a mal namierené tam. Ani v tomto prípade sa však cesta netýkala práce, teda porušoval stanovené pravidlá.

"Do Slovinska sme odchádzali až na druhý deň, ale nie som si istý. Mal som neobmedzený prístup k používaniu palivovej karty bez limitu najazdených kilometrov, a to aj mimo Poľska, ale samozrejme v zahraničí som tankoval z vlastných prostriedkov," spresnil.

Odstúpenie z funkcie

Ciążyński na otázku, ako hodnotí použitie verejných financií na financovanie cesty do Slovinska, uviedol, že množstvo paliva natankovaného v Poľsku by mu na cestu do Slovinska nestačilo. Cestou na dovolenku však na náklady daňových poplatníkov precestoval celú ČR. K tomu sa už odmietol bezprostredne vyjadriť. Napokon odstúpil z funkcie.

‼️ Dymisja! Wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński, który pojechał na wakacje służbowym samochodem, rezygnuje ze stanowiska. pic.twitter.com/T9WdHASJsI — Wojciech Dąbrowski (@W_Dabrowski) August 21, 2024

Bartłomiej Ciążyński však poslal redakcii, ešte ako námestník, správu s vyhlásením: "Potvrdzujem, že v júli som bol služobným autom na dovolenke v Slovinsku. PHM v zahraničí som platil z vlastných peňazí, ale v Poľsku som použil palivovú kartu. Bol som presvedčený, že mám právo používať auto na súkromné účely. Sumu za spotrebované pohonné hmoty na súkromné účely som vrátil na účet zamestnávateľa." Svoje pochybenie pripisoval Ciążyński svojej nevedomosti a neskúsenosti, pretože nikdy predtým nepoužíval služobné vozidlo.