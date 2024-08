Biden schválil novú jadrovú stratégiu, odhalili novinári po mesiacoch tajností: Ráta s útokom ruskej aliancie

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v marci schválil prísne tajný strategický jadrový plán, ktorý s ohľadom na rozširovanie čínskeho jadrového arzenálu preorientuje americkú stratégiu na odstrašenie Pekingu, napísal dnes americký list The New York Times (NYT).

Biely dom podľa NYT neoznámil, že Biden revidovanú jadrovú stratégiu schválil. Podľa listu sa očakáva, že odtajnené oznámenie o revízii bude Kongresu zaslané pred Bidenovým odchodom z funkcie. Hovorca Bieleho domu Sean Savett podľa agentúry Reuters uviedol, že hoci je obsah pokynov vydaných predtým v tomto roku utajený, "ich existencia nie je tajomstvom". Poznamenal, že Bidenova administratíva pokyny aktualizovala rovnako ako tak urobili štyri predchádzajúce administratívy. Zároveň dodal, že nejde o reakciu na jeden konkrétny "subjekt, krajinu ani hrozbu".

archívne video

Boje na Ukrajine aj naďalej pokračujú (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Aktualizovaná stratégia podľa NYT prvýkrát pripravuje USA na možnosť koordinovaných jadrových hrozieb zo strany Číny, Ruska a Severnej Kórey. Dokument býva aktualizovaný zhruba každé štyri roky a podľa listu podlieha takému vysokému stupňu utajenia, že neexistuje v digitálnej podobe, ale iba v tlačenej verzii, ktorú má k dispozícii len niekoľko vysokopostavených bezpečnostných činiteľov a predstaviteľov ministerstva obrany. Úpravu stratégie podľa NYT v nedávnych prejavoch naznačili dvaja vysokopostavení predstavitelia Bidenovej administratívy. Išlo však o veľmi strohé vyhlásenie.

Použitie jadrových zbraní

"Prezident nedávno vydal aktualizované pokyny pre použitie jadrových zbraní, ktoré počítajú s viacerými jadrovými protivníkmi," povedal Vipin Narang, odborník na jadrové zbrane z Massachusettského technického inštitútu (MIT), ktorý pôsobil v Pentagone, kým sa vrátil na akademickú pôdu. Dodal, že dokument počíta s tým, že Čína výrazne rozširuje svoj jadrový arzenál.

Na dokument, ktorý prvýkrát podrobne skúma, či sú Spojené štáty pripravené reagovať na jadrové krízy, ktoré vypuknú súčasne alebo postupne, kombináciou jadrových a nejadrových zbraní, sa odvolával tiež Pranay Vaddi z americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC). Podľa neho sa stratégia zameriava "na potrebu súčasne odstrašiť Rusko, Čínu a Severnú Kóreu".

Partnerstvo medzi Ruskom a Čínou

V minulosti sa pravdepodobnosť, že by protivníci USA dokázali koordinovať jadrové hrozby a prekonať tak americký jadrový arzenál, zdala byť mizivá. Vznikajúce partnerstvo medzi Ruskom a Čínou a konvenčné zbrane, ktoré Severná Kórea a Irán poskytujú Rusku pre vojnu na Ukrajine, však zásadne zmenili pohľad Washingtonu. Rusko a Čína už spoločne vykonávajú vojenské cvičenia a americké spravodajské služby sa snažia zistiť, či Rusko nepomáha KĽDR a Iránu v ich raketových programoch.

Nový dokument naznačuje, že budúci prezident či prezidentka USA, bude čeliť zmenenému a oveľa nestabilnejšiemu jadrovému prostrediu, ako aké existovalo pred iba tromi rokmi, píše NYT. List v tejto súvislosti zároveň pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin opakovane vyhrážal použitím jadrových zbraní v súvislosti s vojnou na Ukrajine.