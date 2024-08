Známa kozmetická značka sa topí v problémoch: Bankrot a žaloby! Používali nebezpečný azbest?

(Zdroj: Getty Images/JHVEPhoto)

Spoločnosť Avon zaznamenala najväčšiu slávu v minulosti, kedy ešte vo veľkom fungoval podomový predaj. Na ňom si vybudovala značka svoje impérium, pretože Avon lady v ňom ponúkali ženám, ktoré čakali na svojich mužov, nielen kozmetické produkty, ale aj spoločnosť. Týmto si vybudovali meno a obľubu žien po celom svete, dotiahli to až tak ďaleko, že boli jedna z troch najobľúbenejších kozmetických spoločností v USA. Avšak, doba smartfónov a influencerov spôsobila úpadok spoločnosti. A nielen to, aj vyše 100 žalôb zákazníkov, v ktorých tvrdia, že Avon používal do svojich rúžov karcinogénny talk, ktorý obsahoval azbest a spôsobil im rakovinu. Aj tieto súdne spory zrejme prispeli k tomu, že firma sa rozhodla podať návrh na vlastný konkurz. Informoval o tom portál Trend.sk. Na trhu pôsobia od roku 1886.

(Zdroj: Getty Images)

„Toto opatrenie a navrhovaný predaj mimoamerických prevádzok Avonu maximalizuje hodnotu našich aktív a umožní nám riadne riešiť naše záväzky,“ povedal šéf Avon Products John Dubel. Konkurz spoločnosti sa však nemá dotknúť všetkých krajín, v ktorých sa Avon produkty predávajú. Predaj výrobkov spoločnosti v Česku a na Slovensku má naďalej fungovať tak, ako doteraz. Slovenská pobočka ale všetkým svojim predajcom poslala v piatok 16. augusta mail, kde ich žiada o mlčanlivosť pred médiami. „Naďalej sa zameriavame na presadzovanie našej obchodnej stratégie v medzinárodnom meradle vrátane modernizácie nášho modelu priameho predaja a oživenia značky s cieľom urýchliť rast,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Avon Kristof Neirynck. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

To, že obľúbenosť Avonu klesá, vidno aj na tržbách na našom trhu, ktoré už niekoľko rokov klesajú. Spoločnosť však nie je štátu nič dlžná ako na daniach, tak na odvodoch. Spoločnosť sa vyjadrila aj ku kritike zákazníkov o azbeste v produktoch. "Akýkoľvek produkt, ktorý nesie meno Avon, prešiel prísnou a dôkladnou kontrolou bezpečnosti a možno ho s dôverou používať. Naše produkty obsahujú iba mastenec určený pre kozmetické výrobky, ktorý má najvyšší stupeň kvality a čistoty. Americké žaloby ohľadom mastenca v produktoch Avon sa týkajú produktov predávaných na tomto trhu pred rokom 2016 a veríme, že tvrdenia o ich nebezpečnosti sú úplne neopodstatnené a bránime sa na súde," uviedla spoločnosť v stanovisku.

(Zdroj: Finstat.sk)