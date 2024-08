Zdravotníci upozorňujú na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov: Nemáte ich doma?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/02204/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Malizia - Woman gift set – kozmetická súprava

značka: Malizia

typ výrobku/číslo výrobku: Gift set (100 ml perfumed body spray + 300 ml“ bacche e fiori di goji“ bath foam) for woman

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5998999800556

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MIRATO S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfumovaný telový sprej (100 ml) a sprchovací gél (300 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

2. hlásenie č. A12/02304/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema corpo nutriente – telové mlieko

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Crema corpo nutriente

výrobná dávka: 7035MBX 04:47

čiarový kód: 4000388563803

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry RD E, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, telové mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

3. hlásenie č. A12/02305/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Caring hand wash – náhradná náplň tekutého mydla

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Sapone liquido ricarica

výrobná dávka: 635416 B 14:17

čiarový kód: 4000388179004

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry RD E, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, náhradná náplň tekutého mydla v plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

4. hlásenie č. A12/02306/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tonico delicato – pleťové tonikum

značka: CERA DI CUPRA

typ výrobku/číslo výrobku: Tonico viso

výrobná dávka: XCP170

čiarový kód: 8002140052224

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Farmaceutici Dottor Ciccarelli, via Clemente Prudenzio 13, 20138 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, pleťové tonikum v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

5. hlásenie č. A12/02307/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Speciale Capelli al sole – sprej na vlasy

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Spray Scioglinodi effetto balsamo

výrobná dávka: 0259T03˃

čiarový kód: 8002410022674

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprej určený na rozčesávanie vlasov v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

6. hlásenie č. A12/02308/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Carrot Plus spray solare protezione 6 – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Abbronzante

výrobná dávka: 3048803˃

čiarový kód: 8002410021882

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

7. hlásenie č. A12/02309/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: JD Ti Adoro – parfumovaná voda

značka: ITALIEQUALI

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum

výrobná dávka: 121209

čiarový kód: 8052462310199

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

8. hlásenie č. A12/02310/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Me My Life My Perfume – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Me My Life My Perfume

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 715658360674

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

9. hlásenie č. A12/02311/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aftersun Latte doposole idratante riparatore – telové mlieko po opaľovaní

značka: ECRAN

typ výrobku/číslo výrobku: Aftersun Latte doposole idratante riparatore

výrobná dávka: 004905

čiarový kód: 8411660950369

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: AC Marca Personal Care S.L., Avda Carrilet 293-297, 08907 L'Hospitalet de Li,

Barcellona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, hydratačné telové mlieko po opaľovaní v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

10. hlásenie č. A12/02312/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: La Passion en Pink – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: La Passion en Pink

výrobná dávka: B16973

čiarový kód: 8 715658360032

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

11. hlásenie č. A12/02313/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Live & Surprise – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Live & Surprise

výrobná dávka: B16661

čiarový kód: 8 715658 360124

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

12. hlásenie č. A12/02314/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pink City – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Pink City

výrobná dávka: B13534

čiarový kód: 8 715658 012474

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

13. hlásenie č. A12/02315/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Spartanian Lady – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Spartanian Lady

výrobná dávka: B16673

čiarový kód: 8 715658360209

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

14. hlásenie č. A12/02320/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Fabio Verso - Entusiasmo Eau de Parfum for woman 50 ml – parfumovaná voda

značka: Fabio Verso

typ výrobku/číslo výrobku: Entusiasmo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5906513006278

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: URODA Polska Sp. z.o.o., Ul. Niecala 9/U1, 00-098 Warszawa, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

15. hlásenie č. A12/02321/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: New Brand Perfumes - Forever for women – parfumovaná voda

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: Forever for women Eau de Parfum 100 ml

výrobná dávka: LOT:N:A9802

čiarový kód: 5425017730620

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: New Brand Perfumes, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

16. hlásenie č. A12/02322/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: U.S. Prestige - Black Eau de Parfum 50 ml – parfumovaná voda

značka: U.S. PRESTIGE

typ výrobku/číslo výrobku: Black Eau de Parfum 50 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8906032468738

krajina pôvodu: India

výrobca: Omegya Europa Kft., Monori u., U2-4E, 1107 Budapešť, Maďarsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

17. hlásenie č. A12/02323/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Real Time - Pink City Woman – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Pink City Woman Eau de Parfum

výrobná dávka: B13534

čiarový kód: 8715658012474

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, NL 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

18. hlásenie č. A12/02325/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: ROYALE BLUE – parfumovaná voda pre mužov

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: YB1878-120

výrobná dávka: 082021GD

čiarový kód: 6291012873889

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yabi Cosmetics Co. Ltd., Zhejiang Yiwu Yidong Industrial Park, Zhejiang, Čínska

ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v svetlomodrej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

19. hlásenie č. A12/02326/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Orchidea & Ribes nero – náhradná náplň tekutého mydla

značka: Mil Mil

typ výrobku/číslo výrobku: Ricarica sapone liquido

výrobná dávka: B14ED 271030 16:34

čiarový kód: 8004120904608

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato S.p.a., Via Sciarei 8, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 1 000 ml, náhradná náplň tekutého mydla v plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

20. hlásenie č. A12/02327/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Lumi revele sublime – odličovacie mlieko

značka: Loreal

typ výrobku/číslo výrobku: Latte detergente

výrobná dávka: 28LN00

čiarový kód: 8001980131502

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PARIS, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, odličovacie mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

21. hlásenie č. A12/02328/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Latte solare idratante all'olio di argan 30 alta protezione – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Leocrema

typ výrobku/číslo výrobku: Latte solare idratante all'olio di argan 30 alta protezione

výrobná dávka: 5061140046

čiarový kód: 800897037660

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

22. hlásenie č. A12/02329/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Fa - Sporty Fresh anti-transpirant spray for women – antiperspirant pre ženy

značka: Fa

typ výrobku/číslo výrobku: Sporty Fresh anti-transpirant spray for women

výrobná dávka: FDTEB 2404320

čiarový kód: 5410091747800

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Henkel AG & Co. KG, Henkelstraβe 67, 40191 Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: antiperspirant s vôňou grapefruitu, červená kovová fľaša s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

23. hlásenie č. A12/02331/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: E.T. – parfumovaná voda

značka: ITALIEQUALI

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum

výrobná dávka: 121209

čiarový kód: 8052462310311

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

24. hlásenie č. A12/02332/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Codice 16 – parfumovaná voda pre mužov

značka: ITALIEQUALI

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8052462310083

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

25. hlásenie č. A12/02333/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dolce & Gitano light – parfumovaná voda pre mužov

značka: ITALIEQUALI

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8052462310649

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

26. hlásenie č. A12/02334/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Real Time - Wonderful Woman Eau de Parfum for women – parfumovaná voda pre ženy

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Wonderful Woman EDP for women

výrobná dávka: B16331

čiarový kód: 8715658009238

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

27. hlásenie č. A12/02336/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Magnolia dei Canti di Come e Viola della Duchessa di Parma – kozmetická súprava obsahujúca sprchovacie gély

značka: I nobili giardini italiani

typy výrobkov/čísla výrobkov: 2401, 2400

výrobná dávka: 8501

čiarový kód: 8 027828 035016

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italian Beauty spa, Viale Zileri 4, 36050 Monteviale (Vi), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca dva sprchovacie gély (300 ml), výrobky sú balené v košíku so slamou, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

28. hlásenie č. A12/02337/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: CP Prestigo Cadeau – parfum

značka: Prestige Cadeu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Duca's News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

29. hlásenie č. A12/02338/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: CP Prestigo Cadeau – parfum

značka: CP Prestige Cadeu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Duca's News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

30. hlásenie č. A12/02343/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Omerta - Army Full Release eau de toilette (100 ml) – toaletná voda

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: Army Full Release eau de toilette (100 ml)

výrobná dávka: B13973

čiarový kód: 8715658999331

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

31. hlásenie č. A12/02344/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: JFENZI - Gossi Gold Eau de Parfum for women (100 ml) – parfumovaná voda pre ženy

značka: JFENZI

typ výrobku/číslo výrobku: Gossi Gold Eau de Parfum for women

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5907690127466

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: JFENZI Perfume, ul. Wimmera 50, 320 05 Niepoomice Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

32. hlásenie č. A12/02345/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema di mandorle e fiori di Ibisco – telový krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Crema nutriente

výrobná dávka: 5239KBX

čiarový kód: 8712561387002

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., via Napo Torriani 29, 20124 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telový krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

33. hlásenie č. A12/02346/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dopo bronze colorito sublime – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Doposole

výrobná dávka: 0128B06=

čiarový kód: 8002410020946

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Spcietà Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením po opaľovaní v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

34. hlásenie č. A12/02347/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Carrot Plus Latte solare protezione 20 media – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Abbronzante Latte solare

výrobná dávka: 3409B02S

čiarový kód: 8002410021950

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Spcietà Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

35. hlásenie č. A12/02349/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Lotus - Aqua Men Eau de Parfum (33 ml) – parfumovaná voda pre mužov

značka: Lotus

typ výrobku/číslo výrobku: Aqua Men Eau de Parfum, Travel Exclusive

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5902114885724

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. z.o.o., ul. Slowikowskiego 39A, 05-090 Raszyn, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 33 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

36. hlásenie č. A12/02350/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Malizia - gift set for women („Burlesque“ perfumed body spray + „mora e muschio“ bath foam) – kozmetická súprava

značka: Malizia

typ výrobku/číslo výrobku: „Burlesque „ perfumed body spray and 300 ml „ mora e muschio“

bath foam/ shower gel

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5998999800310

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MIRATO S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava pre ženy, ktorá pozostáva z telového spreja (100 ml) a sprchovacieho gélu (300 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

37. hlásenie č. A12/02351/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aftersun latte idratante riparatore – hydratačné telové mlieko po opaľovaní

značka: ECRAN

typ výrobku/číslo výrobku: Aftersun latte idratante riparatore

výrobná dávka: 834838

čiarový kód: 8411135440333

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: AC Marca Personal Care S.L., Avda Carrilet 293-297, 08907 L'Hospitalet de Li,

Barcellona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, hydratačné telové mlieko po opaľovaní v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

38. hlásenie č. A12/02353/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Invisible dry – antiperspirant

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante Anti Transpirant

výrobná dávka: 61460LW 04:02

čiarový kód: 8712561280167

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry Rd E, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, antiperspirant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

39. hlásenie č. A12/02354/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Cuba - Royal Eau de toilette for men – toaletná voda pre mužov

značka: CUBA ORIGINAL

typ výrobku/číslo výrobku: Royal Eau de toilette for men (100 ml)

výrobná dávka: A9236

čiarový kód: 5425017736363

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: Obelis, 1030 Brussel, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kovovej nádobe valcovitého tvaru, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

40. hlásenie č. A12/02355/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Malizia - gift set for women (perfumed body spray + „crema di latte“ bath foam) – kozmetická súprava

značka: Malizia

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5998999800532

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MIRATO S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava určená pre ženy, ktorá pozostáva z telového spreja (100 ml) a sprchovacieho gélu (300 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

41. hlásenie č. A12/02358/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tabacco Vaniglia – parfum

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 146

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 411463

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Orchidea Profumi

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

42. hlásenie č. A12/02380/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: REPLAY - Your fragrance! Refresh Eau de Toilette 40 ml – toaletná voda pre ženy

značka: Replay

typ výrobku/číslo výrobku: Your fragrance! Refresh Eau de Toilette 40 ml

výrobná dávka: 809300

čiarový kód: 737052342535

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: P&G PRESTIGE, KT13 OXP WEYBRIDGE, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

43. hlásenie č. A12/02381/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: REPLAY - Your fragrance Woman Eau de Toilette 20 ml (ref. no. 82411614) – toaletná voda pre ženy

značka: Replay

typ výrobku/číslo výrobku: Your fragrance Woman Eau de Toilette 20 ml (ref.no. 82411614)

výrobná dávka: 921501

čiarový kód: 737052268675

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: P&G PRESTIGE, KT13 OXP WEYBRIDGE, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 20 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

44. hlásenie č. A12/02382/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: ARMANE Gode – toaletná voda pre mužov

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: YB1878-124

výrobná dávka: 05/2022

čiarový kód: 6932762127012

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yabi Cosmetics Co. Ltd., Zhejiang Yiwu Yidong Industrial Park, Zhejiang, Čínska

ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

45. hlásenie č. A12/02383/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Versage pour homme – toaletná voda

značka: Versage

typ výrobku/číslo výrobku: 720008

výrobná dávka: 600982J

čiarový kód: 8011003995950

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Euroitalia Srl, Via Galileo Galilei 5, 20873 Cavenago di Brianza (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

46. hlásenie č. A12/02384/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fisichella – voda po holení

značka: Deborah Italia

typ výrobku/číslo výrobku: 35006

výrobná dávka: B1356

čiarový kód: 8009518350067

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Deborah Group SpA, via Solferino 7, 20121 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

47. hlásenie č. A12/02385/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Street Looks 6-Pack for men Eau de Toilette 100 ml – toaletná voda pre mužov

značka: Street Looks

typ výrobku/číslo výrobku: 6-Pack for men Eau de Toilette 100 ml

výrobná dávka: B14087

čiarový kód: 8715658012931

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

48. hlásenie č. A12/02398/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Micell Air skin breathe – vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Salviettine struccanti

výrobná dávka: 04216015 OB 19:48*

čiarový kód: 4005900494139

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Privata Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: plastové balenie obsahujúce 20 ks vlhčených utierok na odstraňovanie make-upu, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

49. hlásenie č. A12/02406/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: taft HAIRSPRAY MOSCOW glosy shine Ultra STRONG 4 – lak na vlasy

značka: Schwarzkopf

typ výrobku/číslo výrobku: City Styles

výrobná dávka: 0927878722

čiarový kód: 9000101200942

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co. KG, Henkelstr. 67, DE-

40589, Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hnedá kovová fľaša s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

50. hlásenie č. A12/02412/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: Shower gel Meeres Liebe 250 ml – sprchovací gél

značka: FA

typ výrobku/číslo výrobku: Limited Edition Energie Duschgel

výrobná dávka: 0917314162

čiarový kód: 4015100297379

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarzkopf & Henkel, Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél v modrej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

51. hlásenie č. A12/02413/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: Shower gel REVITALISING algae and lotus flower 500 ml – sprchovací gél

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: NATURAL WELLNESS

výrobná dávka: 170720IT10120*B

čiarový kód: 8718951346482

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: COLGATE-PALMOLIVE, Viale Palmolive 18, 00042 Anzio, Taliansko

Colgate-Palmolive, PL-58-100 Swidnica, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, sprchovací gél v zelenej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

52. hlásenie č. A12/02414/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: SHOWER GEL PURIFYING CLAY 250 ml – sprchovací gél

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 280219IT032*B

čiarový kód: 8718951242791

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Colgate-Palmolive, PL-58-100 Swidnica, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.