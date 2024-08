Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou! FOTO Medzi ňou sú známe značky, nemáte ju doma?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/02115/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Madlene Classic parfum deodorant spray for women – sprejový dezodorant pre ženy

značka: Madlene

typ výrobku/číslo výrobku: Classic parfum deodorant spray for women (75 ml)

výrobná dávka: 1255B B

čiarový kód: 5997001716120

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Bradoline Group, rue de Penthiévre 10, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, zelená kovová fľaša s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

2. hlásenie č. A12/02116/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Doccia schiuma vivificante Alghe Atlantiche Sali Marini – sprchovacia pena

značka: Venus

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia schiuma

výrobná dávka: 35014

čiarový kód: 8009150104332

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelemata Srl, via Castellana 120, 30030 Martellago (VE), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovacia pena v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

3. hlásenie č. A12/02117/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tesori D'Oriente Profumo JASMIN DI GIAVA – parfum

značka: Tesori D'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Tesori D'Oriente Profumo JASMIN DI GIAVA

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970003559

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter srl, Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

4. hlásenie č. A12/02118/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Uni sex – sprejový dezodorant

značka: INTESA

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8003510019199

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc., 28064 Landonia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 125 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

5. hlásenie č. A12/02119/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Original – krém proti poteniu

značka: LYCIA

typ výrobku/číslo výrobku: Crema anti odorante

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002340015272

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: SODALCO SRL, Via Solferino 7, 20121 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: krém proti poteniu v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

6. hlásenie č. A12/02120/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema rivitalizzante Aloe Vera – krém

značka: Bellissima Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Crema revitalizzante Aloe Vera

výrobná dávka: 180910 00200900 11/10

čiarový kód: 8015353001613

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: BM Srl, Via Rastello 345, 47835 Saludecio (RN), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, revitalizačný krém v plastovom tégliku obsahujúci Aloe vera, vitamín E a omega 6-9 mastné kyseliny, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

7. hlásenie č. A12/02121/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Fa MEN KICK OFF 2 in 1 Duschgel – sprchovací gél pre mužov

značka: Fa MEN

typ výrobku/číslo výrobku: KICK OFF 2 in 1 Duschgel

výrobná dávka: 0901608801

čiarový kód: 4015100186659

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarzkopf & Henkel GmbH, Henkelstraβe 67, 40210 Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, čierna plastová fľaša, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

8. hlásenie č. A12/02122/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Rosa Tea – sprchovacia pena

značka: Vidal

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia schiuma

výrobná dávka: 17104020754

čiarový kód: 8008970041452

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12, 26855, Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovacia pena v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

9. hlásenie č. A12/02123/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Protect & Bronze protezione „10“ – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Latte solare

výrobná dávka: 40410874

čiarový kód: 4005808419074

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Privata Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

10. hlásenie č. A12/02124/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: 2014 Brasil World Cup – parfumovaná voda

značka: 2014

typ výrobku/číslo výrobku: 2014 Brasil World Cup profumo uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

11. hlásenie č. A12/02125/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: SUN Ultimate - Summer sublime – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: SUN

typ výrobku/číslo výrobku: Olio solare corpo e capelli - Protezione bassa

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8012666047642

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mil Mil 76 Spa, Via Sciarei 8, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením určený na telo a vlasy v plastovej fľaši s dávkovacím uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

12. hlásenie č. A12/02126/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Shampoo fortificante oil repair 3 – šampón

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo fortificante

výrobná dávka: 26P500

čiarový kód: 3600541226401

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Garnier, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, plastová fľaša, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

13. hlásenie č. A12/02127/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nursey Jelly – krém pre deti

značka: SOFT & PRECIOUS

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L0001204BB

čiarový kód: 2094700475

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: ANIKA LABS INC, P.O. Box 271878 Tampa, FL 33688 London, Spojené

kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, krém pre deti v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

14. hlásenie č. A12/02128/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Professionale extra strong – lak na vlasy

značka: Centro Azzurro

typ výrobku/číslo výrobku: Lacca per capelli

výrobná dávka: L1-098520 16:52

čiarový kód: 8005412101750

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Everton Srl, via Avezzano 11, 37064 Povegliano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, lak na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

15. hlásenie č. A12/02129/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: GMV uomo Energy – sprejový dezodorant

značka: Gian Marco Venturi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002747008044

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First Spa, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

16. hlásenie č. A12/02130/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Romantics Dreams – telový krém

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: Crema copro

výrobná dávka: 357

čiarový kód: 8004830287411

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin snc, via Re 10, 25040 Braone (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, hydratačný telový krém v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

17. hlásenie č. A12/02131/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Invisible Gel solare – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Abbronzante

výrobná dávka: 0505R01&

čiarový kód: 8002410021769

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177,

50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

18. hlásenie č. A12/02132/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Argan bio Virgin oil – sprej na vlasy

značka: Centro Azzurro

typ výrobku/číslo výrobku: Lucidante per capelli

výrobná dávka: L6-250518 14:19

čiarový kód: 8005412104751

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Everton Srl, via Avezzano 11, 37064 Povegliano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, sprej na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

19. hlásenie č. A12/02133/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Invisible Gel solare protezione 30 alta – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Abbronzante

výrobná dávka: 2825R117

čiarový kód: 8002410021776

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

20. hlásenie č. A12/02134/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aquae di Argan – pena do kúpeľa

značka: Preziose

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno schiuma

výrobná dávka: 164/2020

čiarový kód: 8001859014516

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Sanny S.r.l., via Pontina Vecchia Km 35, 00040 Ardea (RM), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 750 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

21. hlásenie č. A12/02135/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema idratante soft ìdeale per le mani – hydratačný krém

značka: Bellissima Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Crema idratante soft ìdeale per le mani

výrobná dávka: 170407 00250400 15:23

čiarový kód: 8015353001637

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: BM Srl, Via Rastello 345, 47835 Saludecio (RN), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, hydratačný krém na ruky v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

22. hlásenie č. A12/02136/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Shampoo addolcente – šampón

značka: Antica Erboristeria

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo addolcente

výrobná dávka: 0817Y71545

čiarový kód: 8011319640087

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Henkel Italia Spa, via Amoretti 78, 20157 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, plastová fľaša obsahujúca šampón s obsahom harmančeka, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

23. hlásenie č. A12/02137/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: NIVEA Sun protect & refresh – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Spray solare rinfrescante transparente

výrobná dávka: 51731808DU

čiarový kód: 4005900132161

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Private Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

24. hlásenie č. A12/02138/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: White – dezodorant

značka: BOROTALCO

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante Roll-on

výrobná dávka: 07652

čiarový kód: 80321194

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml, guľôčkový dezodorant v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

25. hlásenie č. A12/02139/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cera per capelli ad acqua – vosk na vlasy

značka: U&ME

typ výrobku/číslo výrobku: Cera per capelli ad acqua

výrobná dávka: 00100

čiarový kód: 8033706390207

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Cosmogel srl, Corso Garibaldi 328, 88812 Torretta, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: vosk na vlasy v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

26. hlásenie č. A12/02140/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Le Fragranze Magnolia – mydlo

značka: Le Fragranze

typ výrobku/číslo výrobku: Saponette finissime Magnolia

výrobná dávka: Ref. 943

čiarový kód: 8000793009435

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: ITERITALIA Srl, Via Isonzo 17, 22078 Turate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 g, mydlo zabalenom v priehľadnom plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

27. hlásenie č. A12/02141/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Marine extract – sprchovací gél

značka: Adidas

typ výrobku/číslo výrobku: Gel doccia

výrobná dávka: 8277

čiarový kód: 3607340723902

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Adidas Department, rue du 4 Septembre, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

28. hlásenie č. A12/02142/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Morbidi e luminosi – kondicionér na vlasy

značka: Sunsilk

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobná dávka: 334113 B 14:54

čiarový kód: 8711700955379

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., via Napo Torriani 29, 20124 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

29. hlásenie č. A12/02143/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nidra doccialatte – sprchovacie mlieko

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 003520024435

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovacie mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

30. hlásenie č. A12/02144/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Invisible Spray solare no gas protezione 20 media – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: BILBOA

typ výrobku/číslo výrobku: Abbronzante

výrobná dávka: 0515R02&

čiarový kód: 8002410021783

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

31. hlásenie č. A12/02145/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Figaro Fashion – sprejový dezodorant

značka: MILMIL®

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante spray

výrobná dávka: AD ED210927 MD0917 1047

čiarový kód: 8003510003020

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MILMIL 76 SPA - MIRATO GROUP, Via Sciarei 8, 28064 Landonia (NO),

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

32. hlásenie č. A12/02146/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Francisco de B. Lires – telový sprej

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 034055532423

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telový sprej v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

33. hlásenie č. A12/02147/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Spuma effetto volumizzante – penové tužidlo na vlasy

značka: Splendor

typ výrobku/číslo výrobku: Spuma per capelli

výrobná dávka: ED240130

čiarový kód: 800351002505

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

34. hlásenie č. A12/02148/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Anti-transpirant – sprejový dezodorant

značka: Axe

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante spray

výrobná dávka: 608031..0 04:46

čiarový kód: 8712561195218

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry Rd E, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

35. hlásenie č. A12/02149/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Naturals – sprchovacie mlieko

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia latte

výrobná dávka: 9193IT10121*B

čiarový kód: 8718951259225

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate Palmolive, Viale Palmolive 18, 00042 Anzio, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 600 ml, sprchovacie mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

36. hlásenie č. A12/02150/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acqua gel fissante – gél na fixáciu vlasov

značka: Look Model - new style

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 004120050657

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, gél na fixáciu vlasov v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

37. hlásenie č. A12/02151/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fiber Flex – penové tužidlo na vlasy

značka: Schwarzkopf

typ výrobku/číslo výrobku: Fiber Flex

výrobná dávka: 931191378

čiarový kód: 8015700158236

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: HENKEL ITALIA SRL - Divisione Cosmetica, Via Amoretti 78, 20157 Milano,

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: penové tužidlo na vlasy v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

38. hlásenie č. A12/02152/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Muschio bianco – sprchovací krém

značka: Tesori di Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia crema

výrobná dávka: 21062 100620

čiarový kód: 8008970040820

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchi (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, sprchovací krém v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

39. hlásenie č. A12/02153/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Eau de parfum Red - Eau de parfum Silver – parfumované vody pre ženy

značka: Jesus Gomez

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette for woman

výrobné dávky: 1063 35356 041991, 1063 35356 042004

čiarový kód: 8428390057831

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Jesùs Gòmez, C/Germanells 8, 46138 Valencia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 20 ml, parfumované vody v sklenených fľaškách, viď obrázky

(Zdroj: uvzsr.sk)

40. hlásenie č. A12/02154/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Vetyver – sprchovací gél na telo a vlasy

značka: Malizia Uomo

typ výrobku/číslo výrobku: Gel doccia shampoo

výrobná dávka: B03ED121229

čiarový kód: 8003510007035

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél na telo a vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

41. hlásenie č. A12/02155/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Delice daybyday – telový krém vo forme peny

značka: DELICE

typ výrobku/číslo výrobku: Delice daybyday

výrobná dávka: I01E0240528

čiarový kód: 8004120907821

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MIRATO, Strada Provinciale Est. Sesia, 23064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, telový krém vo forme peny v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

42. hlásenie č. A12/02156/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Azione termo - attiva – kondicionér na vlasy

značka: Sunsilk

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobná dávka: 724613 B 06:26

čiarový kód: 8717644384749

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry Rd E, CH63 3JW, Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

43. hlásenie č. A12/02157/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sensual Mousse – výrobok určený na masáž tela

značka: Control

typ výrobku/číslo výrobku: Mousse per massaggi

výrobná dávka: 1020070001

čiarový kód: 8058664130214

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1, 22070 Grandate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 125 ml, výrobok určený na masáž tela vo forme peny, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

44. hlásenie č. A12/02158/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tierra de Saphir – parfum

značka: Saphir parfums

typ výrobku/číslo výrobku: Tierra de Saphir

výrobná dávka: L14320

čiarový kód: 8424730012638

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorio Saphir, Pol.; alpic CL D Parcela 66, 50016 Zaragoza, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

45. hlásenie č. A12/02159/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Essance of love Ever e Real – darčeková kozmetická súprava

značka: Qualikos

typ výrobku/číslo výrobku: Confezioni regalo

výrobná dávka: LT5053

čiarové kódy: 8058180740911, 8058180740874

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Qualikos Srl, Loc. Orneto Basso 8, 53036 Poggibonsi (SI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (50 ml), sprchovací gél (150 ml) a telový krém (150 ml) a druhá kozmetická súprava pozostáva z toaletnej vody (50 ml) a sprchovacieho gélu (150 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

46. hlásenie č. A12/02160/24

číslo podania: IT/01941/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Le Fragranze Mughetto – mydlo

značka: Le Fragranze

typ výrobku/číslo výrobku: Saponette finissime - mughetto

výrobná dávka: Ref. 942

čiarový kód: 8000793009428

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Iteritalia Srl, Via Isonzo 17, 22078 Turate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 g, mydlo zabalené v priehľadnom plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

47. hlásenie č. A12/02161/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pelle delicata – kúpeľový a sprchovací krém

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia crema

výrobná dávka: 9193IT10121*B

čiarový kód: 8718951259225

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate Palmolive Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 000148 Roma,

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 600 ml, kúpeľový a sprchovací krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

48. hlásenie č. A12/02162/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Neutro Roberts delicato – dezodorant

značka: Neutro Roberts

typ výrobku/číslo výrobku: Delicato

výrobná dávka: 20201

čiarový kód: 8 002410009316

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Socièta Italo Britannica L.Manetti H. Roberts & C. per Azioni, Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml, tuhý dezodorant, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

49. hlásenie č. A12/02163/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Orchidea – kúpeľový a sprchovací krém

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia crema

výrobná dávka: 9287IT10221*B

čiarový kód: 8718951258662

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate Palmolive Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 000148 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 600 ml, kúpeľový a sprchovací krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

50. hlásenie č. A12/02164/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: BI-ES Olivia Eau de Parfum for woman (100 ml) – parfumovaná voda

značka: BI-ES

typ výrobku/číslo výrobku: Olivia Eau de Parfum for woman (100 ml)

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5905009047771

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: URODA Polska Sp. z.o.o., Ul. Niecala 9/U1, 00-098 Warszawa, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

51. hlásenie č. A12/02165/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: BI-ES Lilly Eau de Parfum – parfumovaná voda

značka: BI-ES

typ výrobku/číslo výrobku: Lilly Eau de Parfum (100 ml)

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5902734841919

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: URODA Polska Sp. z.o.o., Ul. Niecala 9/U1, 00-098 Warszawa, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

52. hlásenie č. A12/02166/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Creation Lamis - Diamond Love (100 ml) – parfumovaná voda

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: Diamond Love (100 ml)

výrobná dávka: L.NO: 341561

čiarový kód: 5414666016261

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Jaywir Trading Co. L.L.C., Dubai, Spojené arabské emiráty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

53. hlásenie č. A12/02167/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Blue Edition – toaletná voda pre mužov

značka: Elina med

typ výrobku/číslo výrobku: Blue Edition Eau de Toilette MAN (15 ml)

výrobná dávka: 180901

čiarový kód: 4326470457905

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: JEAN Products, Steinmühlweg 4, 97783 Karsbach, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

54. hlásenie č. A12/02168/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Real Time - No Ordinary Eau de Toilette – toaletná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: No Ordinary 100 ml

výrobné dávky: B16045; B16044

čiarový kód: 8715658350118

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

55. hlásenie č. A12/02169/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: OMERTA - Wealth Black Diamond eau de parfum 100 ml – parfumovaná voda

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: Wealth Black Diamond

výrobná dávka: B15415

čiarový kód: 8715658380085

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

56. hlásenie č. A12/02170/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: UOMO energia dalla natura – kozmetická súprava

značka: L'erboristica

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 002842106034

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca sprchovací gél na telo a vlasy, sprchovacie mlieko, krém na tvár a toaletné mydlo, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

57. hlásenie č. A12/02171/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Venus alghe atlantiche – kúpeľový a sprchovací gél

značka: Venus

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 009150 112559

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelèmata, Tenuta la Carignana, 10072 Caselle Torinese, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, kúpeľový a sprchovací gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

58. hlásenie č. A12/02172/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Setablu – parfumovaná voda

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum

výrobná dávka: 1063 4042B 931347

čiarový kód: 8055748931347

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Esseci Italia Srl Unipersonale, Via Prov. Le Nocera - Sarno, Z.I. Fosso Imperatore,

84014 Nocera Inferiore (SA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 20 ml, parfumovaná voda zabalená v obale tvare srdca, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

59. hlásenie č. A12/02173/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dopo barba – voda po holení

značka: Peace

typ výrobku/číslo výrobku: Dopo barba

výrobná dávka: 80244CYC

čiarový kód: 8712561196345

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Cosmit Spa, via XXV Aprile 15, 22077 Olgiate Comasco, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

60. hlásenie č. A12/02174/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ice dive – kozmetická súprava

značka: Adidas

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3 614224620332

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu a sprchovací gél 3 v 1, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

61. hlásenie č. A12/02175/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aqua – parfumovaná voda

značka: Aqua

typ výrobku/číslo výrobku: Aqua profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške s rozprašovacím uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

62. hlásenie č. A12/02176/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Huno Boxx – toaletná voda

značka: Huno Boxx

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške s rozprašovacím uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

63. hlásenie č. A12/02177/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Extrè – parfumovaná voda

značka: Extrè

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

64. hlásenie č. A12/02178/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Wild Horses – parfum

značka: Profumerie Duca's

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfum v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

65. hlásenie č. A12/02179/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Vanilla Rose – parfumovaná voda

značka: Vanilla Rose

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo donna By Magghy Passini

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

66. hlásenie č. A12/02180/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Live & Surprise – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Live & Surprise per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Via Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

67. hlásenie č. A12/02181/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: La Passion en Pink – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: La Passion en Pink per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Via Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

68. hlásenie č. A12/02183/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: New Brand Perfumes - 4 Women Delicious Eau de Parfum – parfumovaná voda pre ženy

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: 4 Women Delicious Eau de Parfum

výrobná dávka: LOT:A:N9617

čiarový kód: 5425017736431

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: New Brand Perfumes, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v ružovej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

69. hlásenie č. A12/02184/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: One – kozmetická súprava s označením Calvin Klein

značka: Calvin Klein

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 9206

čiarový kód: 3 614228 7250040

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Calvin Klein Fragrances, 14 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu a penu do kúpeľa, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

70. hlásenie č. A12/02185/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Playboy Generation Eau de Toilette for her (30 ml) – toaletná voda pre ženy

značka: Playboy

typ výrobku/číslo výrobku: Generation Eau de Toilette for her (30 ml)

výrobná dávka: 5223

čiarový kód: 3607347999874

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Coty S.A.S., Rue du 4 Septembre 14, 75002 Paris Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farebná kartónová škatuľka obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej fľaške o objeme 30 ml, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

71. hlásenie č. A12/02186/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tutti i giorni capelli normali – šampón

značka: DIKSON

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: E2823/1

čiarový kód: 8000836134353

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Muster e Dikson Service SpA, Via Priv. Da Via Kennedy snc., 20023 Cerro Maggiore

(MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, šampón obsahujúci guarovú gumu a chitosan v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

72. hlásenie č. A12/02187/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: S'nonas - Almendra body milk – telové mlieko

značka: S'nonas

typ výrobku/číslo výrobku: Almendra body milk

výrobná dávka: 00090700/200708

čiarový kód: 8410757101660

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: AROM S.A., Apartado Correos 10, 30500 Molina De Segura, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, telové mlieko v bielej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

73. hlásenie č. A12/02188/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: New Brand Perfumes - Together Day Eau de Parfum for women 100 ml – parfumovaná voda pre ženy

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: Together Day Eau de Parfum for women 100 ml

výrobná dávka: LOT:N: 3606

čiarový kód: 5425017735090

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: New Brand Perfumes, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

74. hlásenie č. A12/02189/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: CK One – telové mlieko

značka: Calvin Klein

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1054

čiarový kód: 88300607464

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Lancaster Cosmetics International, 410 THE AMERICAN RD, 07950-2461

MORRIS PLAINS NJ, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telové mlieko v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

75. hlásenie č. A12/02191/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema mani protettiva vellutante – krém na ruky

značka: MilMil

typ výrobku/číslo výrobku: passiflora & mandorla

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 004120041570

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Milmil 76 (Mirato Group), Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, krém na ruky v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

76. hlásenie č. A12/02192/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Classico – kozmetická súprava

značka: Rockford

typ výrobku/číslo výrobku: GA14472

výrobná dávka: 80213

čiarový kód: 8 007033704266

krajina pôvodu: San Maríno

výrobca: Coswell spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Funo, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

77. hlásenie č. A12/02193/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove Derma Spa Goodness – telový krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Derma corpo Spa con olio omega

výrobná dávka: 9183599 - 7144KXA3

čiarový kód: 8712561981293

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telový krém určený pre suchú pokožku v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

78. hlásenie č. A12/02194/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Marvel Spider-Man – kozmetická súprava na starostlivosť o telo s označením SPIDER-MAN

značka: Marvel - Spider man

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6 63350 08522 8

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Air-Val International s.a., Calle Ayala 82, 28001 Madrid, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca telový sprej (100 ml), sprchovací gél (30 ml), bomby do kúpeľa (30 g) a mydlo (30 g), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

79. hlásenie č. A12/02195/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mirra – aromatické mydlo

značka: Tessori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Sapone aromatico

výrobná dávka: 1148

čiarový kód: 8008970041148

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, aromatické mydlo zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

80. hlásenie č. A12/02196/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ladi Milione – parfumovaná voda

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: 008

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993410084

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Orchidea Profumi, sconosciuto

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

81. hlásenie č. A12/02197/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Le Fragranze mimosa – mydlo

značka: Le Fragranze

typ výrobku/číslo výrobku: Saponette finissime mimosa

výrobná dávka: Ref. 940

čiarový kód: 8000793009404

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: ITERITALIA Srl, Via Isonzo 17, 22078 Turate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 g, tuhé mydlo zabalené v priehľadnom plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

82. hlásenie č. A12/02198/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Geomar - Crema Gel - Effetto Urto – telový krém

značka: Geomar

typ výrobku/číslo výrobku: Crema anticellulitide e riduzione cuscinetti adiposi

výrobná dávka: H088256 - 117500

čiarový kód: 8003510014654

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kartónová škatuľka obsahujúca telový krém v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

83. hlásenie č. A12/02199/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nivea balsamo corpo Q10 Plus – telový balzam

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo corpo rassodante 24H

výrobná dávka: 83223

čiarový kód: 4005900143044

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Beiersdorfstraβe 1-9, 22529 Amburgo, Nemecko

Beiersdorf Spa, Via Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telový balzam v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

84. hlásenie č. A12/02201/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Muschio Bianco – kozmetická súprava

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Muschio Bianco

výrobná dávka: TDO1652-20

čiarový kód: 8008970044675

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter srl, Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca aromatický kúpeľový krém a sviečky, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

85. hlásenie č. A12/02202/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Latte solare carotene – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Latte solare carotene

výrobná dávka: 61831274

čiarový kód: 4005900132109

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Privata Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.