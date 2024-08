Posledné správy z letu smrti: Obavy zo starého lietadla, ale aj nepriaznivé počasie, o pár minút sa už rútili k zemi!

Rosana Xavierová poslala svojej rodine posledné správy krátko pred odletom, uviedla, že je lietadlo staré (Zdroj: TV Globo)

SAO PAULO – 23-ročná Rosana Xavierová bola medzi 62 cestujúcimi, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Brazílii. Svoju rodinu krátko pred štartom informovala, že je vystrašená, lietadlo sa jej zdá príliš staré a počasie tiež nebolo ideálne. O niekoľko minút na to lietadlo spadlo.

Mrazivá posledná selfie, ale aj správy ktoré brazílska cestujúca poslala svojej rodine naháňajú strach. Rosana Xavierová poslala v piatok ráno sériu správ do rodinného chatu, keď jej let spoločnosti Voepass 2283 stúpal do výšok, informuje g1.globo.com.

„Človeče dve hodiny letu,“ napísala na začiatok komunikácie a pokračovala slovami, „prídeme v daždi, veľmi sa bojím tohto letu, prisahám, lietadlo je staré,“ dodala. O minútu neskôr napísala svojim blízkym SMS so slovami: „Je tu zlomené sedadlo. Prisahám, úplný chaos.“ A odfotila sa s kamennou tvárou.

#dereporte | 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗷𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗼́ 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮𝘃𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗼 𝗣𝗮𝘂𝗹𝗼



Rosana Santos Xavier, de 23 años, era una de las pasajeras a bordo del vuelo de Voepass que se estrelló en… pic.twitter.com/Z5Q3bYEvWv — dereporte (@dereportecom) August 12, 2024

Rosemeire Xavierová, Rosanina matka v rozhovore uviedla, že aby dcéru upokojila, povedala jej, aby si prečítala biblický verš. Obrovská tragédia, ktorá nastala potom, ju ale úplne odrovnala. „Bola som zúfalá,“ uviedla matka, keď počula prvé správy o páde lietadla. „Začala som behať po dome a kričať od zúfalstva.“ Upresnila, že jej dcéra pracovala prevažne z domu, no dvakrát mesačne sa musela zúčastniť pracovných stretnutí. To posledné sa jej stalo osudným.

Brazílske letectvo uviedlo, že po 13:21 miestneho času už lietadlo nereagovalo na riadenie letovej prevádzky a rútilo sa k zemi. Po požiari sa úradom podarilo identifikovať zatiaľ iba 17 obetí vrátane mladého, no skúseného pilota Danila Romana a druhého pomocného pilota Humberta de Silvu.