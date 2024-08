Hrôza u susedov: Malé dieťa vypilo žieravinu, chemikálie musia byť z dosahu detí, varujú lekári!

(Zdroj: Getty Images)

„Ďalšie dieťa sa otrávilo žieravinou. Dajte tieto veci z ich dosahu. To je ľudia tak ťažké?“ Napísala správkyňa súkromnej skupiny na sociálnej sieti. Podľa portálu iDnes.cz a hovorcu Zdravotníckej záchrannej služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka skončilo dieťa v nemocnici.

„Dopoludnia sme prevážali dieťa najskôr do děčínskej nemocnice a odtiaľ do Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem. Batoľa sa napilo chemického čistiaceho prostriedku,“ dodal Voleník. Bližšie informácie ale nemocnica nemohla poskytnúť. Hovorca uviedol, že s podobnými prípadmi sa stretávajú každý rok a apeluje preto na rodičov, aby na deti dávali pozor a chemikálie umiestnili na nedostupné miesta. „Stáva sa, že deti objavujú svet a dostanú sa k liehu, tabletám do umývačky či k iným chemikáliám, ktoré ich lákajú,“ upresnil hovorca a dodal, že tento typ zranení býva veľmi vážny.

Situáciu popísal aj hovorca moravskosliezskej záchrannej služby Lukáš Humpl. „Každý rok jazdíme k deťom, ktoré vypili či zjedli chemický prípravok, alebo si to ich rodičia myslia. Menej časté sú prípady, keď si deti poleptajú kožu na tele. Tento rok sa batoľa dostalo k tekutému prípravku na čistenie odpadov a napilo sa. Takéto chemikálie je potrebné uložiť na bezpečné miesto. A pokiaľ s nimi rodičia v prítomnosti detí pracujú, je potrebné nad nimi mať neustály dohľad. Stačí pár sekúnd a je veľký problém,“ dodal hovorca.

V prípade poleptania je dôležité umyť poranené miesto studenou vodou, ktorá kožu očistí a súčasne ochladí. Pokiaľ dieťa chemikáliu vypije, podľa hovorcu záchrannej služby záleží od veku a je potrebné vypláchnuť ústnu dutinu. Potom ale vodu musí dieťa ihneď vypľuť. U dieťaťa nevyvolávame zvracanie, pretože by sa tráviaca trubica mohla poleptať celá. Hoci štatistiky sa o týchto prípadoch nevedú, napriek tomu sa s nimi česká polícia a záchranná služba stretáva veľmi často.