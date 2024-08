Počet úrazov počas leta rastie: Zranenia lekári zaznamenávajú najmä u detí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Letné obdobie je spojené so zvýšeným počtom úrazov. Vyšší počet zranení zaznamenávajú chirurgovia najmä u detí. Upozornil na to úrazový chirurg nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Michal Briatka.

Hoci u dospelých je výskyt úrazov približne rovnaký počas všetkých mesiacov v roku, u detí je ich v letnom období viac. "Ako sú pre zimu typické úrazy na zľadovatených povrchoch, s nástupom leta sa v ambulanciách kopia zranenia súvisiace s prácami okolo domu, v záhrade či so športom," spomenul Briatka. V letných mesiacoch sa lekári podľa neho stretávajú s podstatne väčším počtom detských pacientov a široké je aj spektrum zranení, od obyčajného narazenia prsta až po viacpočetné zlomeniny.

Najčastejšie úrazy u detí súvisia so športovými aktivitami, ale malí pacienti bežne prichádzajú aj so zraneniami, ktoré vzniknú pri obyčajnej naháňačke. "Svojou rozmanitosťou, ale aj závažnosťou vedia prekvapiť úrazy na trampolíne. Obyčajná trampolína, ktorú má mnoho ľudí už aj doma na dvore, dokáže spôsobiť ťažké zlomeniny, dokonca aj s trvalými následkami. Ďalšou samostatnou kategóriou sú úrazy detí, ale aj dospelých na elektrických kolobežkách. Pád z kolobežky vie v okamihu zmeniť život," vysvetlil lekár.

Pri jazde treba byť vždy obozretný

V prípade jazdy na bicykli či kolobežke treba byť vždy podľa neho obozretný, nosenie prilby by už v dnešnej dobe malo byť úplnou samozrejmosťou. "Zaujímavým úrazom bol obyčajný náraz dieťaťa bruchom o rukoväť kolobežky, ktorý by sa na prvý pohľad vôbec nezdal závažný. Následkom však bolo krvácanie do pečene s nutnosťou hospitalizácie a pozorovanie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti," priblížil Briatka.

Pri mnohých úrazoch je podľa neho dôležitejšia ako ostražitosť samotná prevencia. "Chrániče, vhodná obuv, poučenie dieťaťa a prilba by nemali chýbať. Možno sa to zdá ako obohratá platňa, ale práve tieto zásady dokážu v mnohých prípadoch zachrániť život," dodal.