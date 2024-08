USA žiadajú Turecko o zásah: Napätie medzi Iránom a Izraelom rastie

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

ANKARA - Spojené štáty žiadajú Turecko a ďalších partnerov, ktorí udržiavajú väzby s Iránom, aby ho presvedčili k zmierneniu napätia na Blízkom východe. Uviedol to americký veľvyslanec v Turecku Jeff Flake v čase rastúcich obáv z očakávaného iránskeho útoku na Izrael, informuje agentúra Reuters.

"Žiadame všetkých našich spojencov, ktorí majú nejaké vzťahy s Iránom, aby naň naliehali s cieľom zmierniť napätie. A to vrátane Turecka," povedal Flake pri rozhovore s novinármi v Istanbule. "Robia, čo môžu, aby to neeskalovalo," povedal na adresu tureckých partnerov Washingtonu. "Zdajú sa byť si istejší ako my, že nedôjde k eskalácii," dodal.

K eskalácii napätia na Blízkom východe, kde od vlaňajšieho októbra zúri vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy, došlo pred dvoma týždňami po zabití vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne. Irán a ním podporované militantné hnutia pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.

Vzťahy medzi USA a Tureckom boli v uplynulých rokoch napäté

Vzťahy medzi USA a Tureckom boli v uplynulých rokoch napäté v dôsledku spojenectva Washingtonu so sýrskymi Kurdmi, ktorých Ankara považuje za teroristov, a v súvislosti s tureckým nákupom ruských systémov protivzdušnej obrany S-400, na čo Spojené štáty reagovali uvalením sankcií a vyradením Turecka z programu dodávok stíhačiek F-35, pripomína Reuters.

Flake, ktorý ukončuje svoje pôsobenie v Turecku, však povedal, že podľa jeho názoru sú na tom teraz americko-turecké vzťahy lepšie ako v uplynulom období. Vyzdvihol najmä úlohu Ankary pri veľkej výmene väzňov medzi Západom a Ruskom, ktorá sa uskutočnila začiatkom augusta v Ankare. "Nezúčastňovali sa na rokovaniach, ale po logistickej stránke zohrávali významnú úlohu," vysvetlil.