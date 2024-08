Rusko pracuje na priamom leteckom spojení so Saudskou Arábiou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Ted S. Warren, File)

MOSKVA - Rusko pracuje na sprevádzkovaní priamej leteckej linky so Saudskou Arábiou a s Indonéziou. Informuje správa agentúry TASS.

"Našimi kľúčovými úlohami sú v súčasnosti priame letecké spojenia so Saudskou Arábiou a s Indonéziou," uviedol v stredu (7. 8.) minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov na stretnutí prezidenta Vladimira Putina s členmi vlády. "Ministerstvo zahraničných vecí v súčasnosti vykonáva aj veľmi dôležitú prácu, rokovania so Saudskou Arábiou o bezvízovom režime, ktoré sú prítomné vo všetkých agendách," poznamenal Rešetnikov.

Počet ciest zahraničných turistov prichádzajúcich do Ruska sa za prvých šesť mesiacov tohto roka zvýšil takmer o polovicu na dva milióny, dodal minister. Rusko aktívnejšie navštevujú občania krajín Blízkeho východu a Ázie. Konkrétne turistický ruch zo Saudskej Arábie sa zvýšil dvanásťnásobne, z Ománu a Kuvajtu šesťnásobne a zo Spojených arabských emirátov štvornásobne, priblížil Rešetnikov.