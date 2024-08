Na Cyprus dorazila americká loď: Poslúži v prípade evakuácie z Blízkeho východu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Petros Karadjias)

NIKÓZIA - Americká obojživelná vojnová loď zakotvila na Cypre v rámci vopred dohodnutej návštevy. V prípade eskalácie konfliktu na Blízkom východe ju použijú na evakuáciu občanov. V sobotu to uviedla veľvyslankyňa USA na Cypre. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Návšteva prichádza v čase, keď USA spolu s kľúčovými partnermi pokračujú v úsilí o deeskaláciu napätia v regióne a sú pripravené podporiť civilné obyvateľstvo v krízových situáciách," uviedla v piatok na sociálnej sieti X veľvyslankyňa Julie Fisherová. Loď USS Wasp dorazila do juhocyperského prístavu Limassol ešte vo štvrtok.

Blanár na Rade EÚ o rokovaniach s arabskými diplomatmi o situácii na Blízkom východe (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Cyperskí predstavitelia tvrdia, že nie sú zapojení do vojenských operácií ani do žiadneho konfliktu. "Humanitárna pomoc je to, čo robíme," uviedol hovorca vlády Konstantinos Letymbiotis. Ochotu pomôcť s prípadnou evakuáciou cyperské úrady avizovali už vo štvrtok.

Napätie na Blízkom východe spôsobené vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa vystupňovalo minulý týždeň po atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne a následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri útoku Izraela v Bejrúte. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil, a sľubujú za oba útoky odvetu.