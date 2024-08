Detaily tragédie v Chorvátsku: Pád niekoľkotonovej rampy mal obrovskú silu, otriasli sa aj susedné domy!

Tragédia otriasla celým Chorvátskom, pri nehode zomreli dvaja námorníci (Zdroj: X/@Morski_hr)

K trajektu sa po obrovskej rane ponáhľali hasiči, ktorí sídlia neďaleko prístavu. Podľa dostupných informácií bola scéna na mieste nehody taká hrozná, že aj hasiči, ktorí sú zvyknutí na vážne nehody boli šokovaní tým, čo videli. Jedna osoba spadla po náraze do mora so zraneným ramenom a bedrovým kĺbom. Bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice v Rijeke a aktuálne je v stabilizovanom stave. Dvom námorníkom ale už zdravotníci nedokázali pomôcť, informuje Slobodna Dalmacija.

Zatiaľ nie je jasné prečo rampa v prednej časti, ktorá váži najmenej 10 ton spadla na námorníkov, no polícia pracuje na objasnení prípadu. Podľa odborníkov je na všetkých trajektoch je varovanie, že nie je dovolené zdržiavať sa pod rampou. Mohol však zlyhať niektorý z mechanizmov, alebo za úmrtím dvoch osôb môže byť aj zlyhanie ľudského faktora. Podľa neoficiálnych informácií sa nehoda stala v momente, keď sa námorníci snažili rampu opraviť, pretože pri predchádzajúcom nástupe a vylodení sa zasekla.

Úrady uviedli, že kapitán lode nebol schopný po incidente ani rozprávať a bol v úplnom šoku. Polícia uzavrela miesto tragédia a obmedzila prístup k trajektu. Podľa súdneho znalca pre dopravu, motorové vozidlá a plavidlá Dipl. Gorana Husinaca išlo o typ trajektu, na ktorom sa rampa spúšťa a zdvíha na reťazovom pohone. Podľa jeho slov mohlo ísť o chybu údržby aj vzhľadom k faktu, že došlo k rozbitiu jedného z prvkov mechanizmu. Spoločnosť Jadrolinija vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí. Spoločnosť preplatila cestujúcim náklady, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia ich prepravy, prípadne zvýšené náklady na ubytovanie. Trajekt Lastovo bol postavený v roku 1969 v Japonsku, v roku 1978 sa loď stala súčasťou Jodrolinije.