Mala stráviť len pár dní v nemocnici! FOTO Syn ju našiel v zúboženom stave na jiske: Nemocnica mlčí

NOVÉ ZÁMKY - Radoslav išiel so svojou mamou k obvodnému lekárovi, pretože sa jej točila hlava. Obvodný lekár ju poslal do nemocnice. Po pár dňoch prišiel šok. Mamu našiel Radoslav v zúboženom stave na JISke a bez zubov. Nemocnica mlčí. Nechce mu povedať, čo sa stalo.

Radoslavovej 87-ročnej mame prišlo pred viac ako mesiacom zle. "Ráno 18.6. sa jej začala točiť hlava, tak sme išli k obvodnému lekárovi. Ten nás poslal do nemocnice, lebo mala tlak 197 na 140. Povedal mi, že do dvoch dní zomrie, keď nepôjde ležať do nemocnice. Že jej musia nastaviť liečbu na riedenie krvi a na tlak. Mala tam byť len štyri dni," poznamenal pre topky.sk Radoslav.

Z pár dní sa však stali viac ako dva týždne. Úbohá žena totiž skončila s modrinami a bez zubov na JISke. "Niečo sa muselo stať, keď bola tá búrka a vytopilo novozámockú nemocnicu. Nikto nechce povedať čo. V stredu bola búrka a v štvrtok skončila na JISke. Volali mi, že sa mame rapídne zhoršil stav, že leží na JISke. Tak som prišiel. Ona ležala na kyslíku, očí stĺpom. Ruku mala celú modrú až čiernu," priblížil šokovaný Radoslav.

Okrem toho jeho mama prišla aj o zuby. "Keď ju viezli na MRI ošetrovateľ sa jej spýtal, že či má zuby. Ona mu ich dala. Keď som sa ho ja spýtal, že kde sa podeli tie zuby, tak on povedal, že ich zabalil do rukavice a že dal ich na posteľ. Ale tá rukavice s tými zubami niekde zmizla," dodal pre topky.sk. To, čo presne sa v osudný deň stalo nevie. Jeho mama si to nepamätá a nemocnica mu doteraz nič nepovedala.

"Do nemocnice išla po svojich a domov na vozíku a na plienkach. Dňa 26.6. 2024 cca o20:00 sa niečo udialo v Novozámockej nemocnici na 12 poschdí. Žiaľ neviem čo. Nikto nič nepovedal, každý mlčí," dodal Radoslav, podľa ktorého sa prípadom už zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na tých sme sa obrátili s otázkami. Na odpovede stále čakáme.