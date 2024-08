Zapojí sa Bielorusko do vojny na Ukrajine? Expert vysvetľuje: TAKTO katastrofálne by Lukašenkove jednotky skončili

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/AP/Maxim Guchek/BelTA)

MINSK - Išli by bieloruské jednotky do vojny na Ukrajine? Expert NATO má odpoveď. Hodnotí, do akej miery chcú Lukašenkove sily skutočne bojovať na fronte. K tomu sa vyjadril aj bieloruský vodca.

Bielorusko je považované za najbližšieho spojenca Ruska. Po tom, čo pred dva a pol rokom ruská armáda napadla Ukrajinu, Vladimir Putin cvičil svojich vojakov v susednej krajine. Opakovane sa špekulovalo, či do vojny na Ukrajine vstúpia aj Lukašenkove jednotky. Expert na NATO Ben Hodges sa k tomu teraz vyjadruje a hodnotí možnosť zapojenia Bieloruska do vojenského konfliktu.

Ben Hodges si je istý: Lukašenkove jednotky budú zničené vo vojne na Ukrajine

Ben Hodges je presvedčený, že je nemožné, aby Alexander Lukašenko poslal svoje ozbrojené sily do vojny na Ukrajine. Dôvodom je sila vojska, ktoré by na fronte dlho nevydržalo. "Lukašenko naozaj nechce zatiahnuť svojich vojakov do tohto konfliktu. Má len 10 000 taktických skupín. Myslím, že vie, že ak by zasiahli do boja, boli by zničené do niekoľkých dní," hovorí bývalý generál armády Spojených štátov amerických a veliteľ amerických jednotiek v Európe v rozhovore s "Nexta". Tiež neverí, „že bieloruskí vojaci chcú bojovať na Ukrajine a naopak“. Podľa Hodgesa sa nikto z obyvateľstva ani bieloruskej armády nezaujíma o konflikt s Ukrajinou.

Lukašenko hovorí na rovinu: Zasiahlo by Bielorusko do vojny na Ukrajine?

Alexander Lukašenko jasne hovorí, ako to Bielorusko vníma. "Vo vojne zomierajú tisíce ľudí. Preto vojnu nepotrebujeme," citovala ho ruská tlačová agentúra "Tass". "Všetko to závisí len od nich, nie odo mňa. Vidíte, že sa všemožne snažíme zabrániť tomu, aby sa sem tento mor (vojna, pozn. red.) nedostal." Ozbrojené sily zareagovali na postup ukrajinských jednotiek k bieloruským hraniciam a tiež presunuli svojich vojakov bližšie k hraniciam. Zostalo to tak. Keď Ukrajina stiahla vojakov, Lukašenkova armáda poslala preč aj svojich bojovníkov.