Carlo Masala považuje ukrajinskú ofenzívu za rizikovú. (Zdroj: profimedia.sk)

Politológ Carlo Masala z Univerzity Bundeswehru v Mníchove vyjadril pochybnosti o rozhodnutí Ukrajiny zaútočiť na ruskú oblasť Kursk. "Toto je vysoko riziková stratégia Ukrajiny. Nevieme, ako to nakoniec dopadne," povedal pre redakciu Nemecko (RND). "Mohlo by sa to skončiť aj tým, že táto operácia z dlhodobého hľadiska Ukrajine spôsobí viac škody ako úžitku."

Ozbrojené sily Ukrajiny cielene a účinne ničia ruských okupantov (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajinská armáda ukazuje, že stále môže vojensky prevziať iniciatívu. Po postupnom stiahnutí sa z pozícií v Donbase, ktoré následne prevzali Rusi, armáda teraz demonštruje, že je schopná pokračovať v útočných operáciách, dodal Masala.

Ak by si Ukrajina chcela podržať územie, ktoré teraz dobyla, na dlhší čas, napríklad aby ho v rámci rokovaní vymenila za Rusmi okupované oblasti na Ukrajine, musela by na to vynaložiť veľké vojenské úsilie. „Tieto zdroje by sa mohli v Donbase využiť lepšie,“ povedal politológ. "Pretože tamojšie fronty sú teraz veľmi nestabilné."

Za bezproblémové považuje, že pri ofenzíve v Kursku sa zrejme používajú západné zbrane. USA zrejme operáciu nakoniec schválili. Naznačuje to použitie amerických raketometov HIMARS, ktorých cieľové súradnice boli vždy dohodnuté s USA. Ani nemecká spolková vláda nekomentovala použité obrnené transportéry Marder, čo naznačuje zhodu.