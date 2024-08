Moskvu prekvapil útok v ruskom Kursku! TOTO je skutočný plán Ukrajiny? Cez oblasť tečie plyn na Slovensko

Záporožská jadrová elektráreň (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)

Rusko narýchlo vyslalo vojakov k hraniciam po tom, čo ukrajinské sily vstúpili prekvapivou ofenzívou do ruskej oblasti Kursk. Stovky ukrajinských vojakov podporovaných tankami zaútočili na ruské pohraničné stanovištia.

Boje na Ukrajine aj naďalej pokračujú (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Boje sa sústreďujú v mestách Nikolajevo-Darjino a Oležňa. Guvernér Kurskej oblasti Alexej Smirnov informoval, že región bol v noci na štvrtok niekoľkokrát napadnutý dronmi. Daily Mail špekuluje, že takýto plán by sa mohol použiť ako páka na rokovanie s Putinom o postúpení kontroly nad jadrovou elektrárňou Záporoží, ktorú Rusko drží od začiatku vojny.

Päť mŕtvych a 28 zranených pri útoku

Podľa Daily Mail zahynulo päť ľudí a 28 bolo zranených vrátane dvoch zdravotníkov. Ruské úrady evakuovali niekoľko pohraničných miest a zrušili všetky masové podujatia. Smirnov však zdôraznil, že situácia je „kontrolovateľná“.

Podľa Daily Mail boli mnohí z ruských pohraničníkov zrejme prekvapení a niektorí z nich boli zajatí.

Vývoz ruského plynu ako ďalší možný cieľ

Daily Mail uvádza, že správy naznačujú, že Ukrajina môže tiež chcieť prerušiť vývoz ruského plynu cez oblasť Kursk. Uvádza sa tiež, že Ukrajina už obsadila niekoľko miest v regióne, vrátane Darevky, Gogolevky a Sverdlikova. Pohraničné mesto Sudža bolo ťažko zasiahnuté a mnohí obyvatelia utiekli.

Plyn zatiaľ tečie aj na Slovensko

Napriek ukrajinskému útoku na pohraničnú oblasť Kursk zostáva export ruského plynu z regiónu stabilný. Gazprom hlási prevažne normálny tok.

Podľa spoločnosti Gazprom prebieha export ruského plynu cez pohraničnú oblasť Kursk, na ktorú útočí Ukrajina, v podstate normálne. Vo štvrtok sa očakávala preprava približne 37,3 milióna kubických metrov zemného plynu, uviedla spoločnosť. To bolo o päť percent menej ako deň predtým, informovala ruská štátna tlačová agentúra Tass. Ukrajinské jednotky pri postupe cez hranicu čiastočne prevzali kontrolu nad mestom Sudža. Pravdepodobne obsadili aj meraciu stanicu na dôležitom plynovode do západnej Európy. Odtiaľ vedie exportná cesta cez Ukrajinu a ďalej na Slovensko a do Rakúska. V roku 2023 sa takto do Európskej únie prepravilo 14,6 miliardy metrov kubických zemného plynu, a to aj napriek prebiehajúcej vojne.