Dve stovky Slovákov uviazli na letisku v tureckej Antalyi: Na odlet z dovolenky čakajú už druhý deň!

Slováci uviaznutí na tureckom letisku v Antalyi nemali ani dnes informácie, kedy sa svojho oneskoreného letu dočkajú. Pokaziť sa malo lietadlo spoločnosti Smartwings a plánovaný let v sobotu o 16.05 hod sa najskôr presunul na 19.30, no ani v tom čase neodleteli. „Sedeli sme v lietadle asi hodinu a pol, keď nám oznámili, že lietadlo má technickú poruchu,“ uviedla jedna z cestujúcich pre tvnoviny.sk.

Cestujúcich tak opäť presunuli do letiskovej haly, kde im ponúkli malé občerstvenie v podobe bagety a nealko nápoja. Na letisku sa dovolenkári zdržali až takmer do polnoci čakajúc na oneskorený let. Delegátky im ale nakoniec oznámili, že v Turecku ešte zostanú celú noc. „Na hotel sme sa dostali asi o pol tretej,“ dodala rozhorčená turistka.

Situácia sa ale ani dnes nezlepšuje a cestujúci stále nevedia či a kedy odletia. Posunutie odletu tak mnohým ľuďom skomplikovalo plány a návrat do práce. Iba nedávno pritom jedna zo spoločností hrozila zrušením letov zo Slovenska do Turecka a desiatky letov zaznamenali výrazne meškanie pri odletoch ale aj príletoch na Slovensko.