Dovolenka v Turecku sa pre Slovákov zmenila na horor! FOTO Špina, šváby a studené zvyšky z večere!

(Zdroj: Getty Images, tip čitateľa)

ANTALYA - Záver dovolenky v Turecku sa pre skupinu Slovákov zmenil na hororový zážitok. Na piatkový odlet domov čakali pre meškajúci let takmer celý deň a hoci ich uprostred noci previezli do hotela, tam ich čakalo ďalšie nepríjemné prekvapenie.

Situácia s letmi do Turecka a naspäť na Slovensko sa v týchto dňoch výrazne komplikuje. Naplánované lety majú často aj niekoľkohodinové meškania a zúfalí dovolenkári musia čakať v letiskových halách alebo ich v lepšom prípade prevezú do hotela. To bol prípad tiež Kataríny, ktorá v piatok čakala na odlet z Turecka dlhých 20 hodín. „O pol tretej nás odviezli na rozpadnutý, špinavý, smradľavý hotel so švábmi,“ posťažovala sa pre Topky.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Tým však nepríjemný zážitok neskončil. „Na raňajky sme dostali studené zvyšky z večere a nedorobene nugetky,“ pokračovala a pridala aj fotografie, pričom skritizovala prístup cestovnej kancelárie. „Záujem CK o nás klientov nula bodov,“ dodala.

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

Dve stovky Slovákov uviazli na letisku v tureckej Antalyi

Takmer dve stovky Slovákov čakali aj počas víkendu dlhé hodiny na tureckom letisku v Antalyi. V sobotu im oznámili, že ich lietadlo sa pokazilo a poslali ich späť na hotelové izby. Plánovaného odletu sa nakoniec dočkali až v nedeľu podvečer.

Pokaziť sa malo lietadlo spoločnosti Smartwings a plánovaný let v sobotu o 16.05 hod sa najskôr presunul na 19.30, no ani v tom čase neodleteli. „Sedeli sme v lietadle asi hodinu a pol, keď nám oznámili, že lietadlo má technickú poruchu,“ uviedla jedna z cestujúcich pre tvnoviny.sk.

Cestujúcich tak opäť presunuli do letiskovej haly, kde im ponúkli malé občerstvenie v podobe bagety a nealko nápoja. Na letisku sa dovolenkári zdržali až takmer do polnoci čakajúc na oneskorený let. Delegátky im ale nakoniec oznámili, že v Turecku ešte zostanú celú noc. „Na hotel sme sa dostali asi o pol tretej,“ dodala rozhorčená turistka. Slováci napokon domov odleteli v nedeľu po 17:00 hod.