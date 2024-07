Žena (24) na dovolenke v Turecku vážne ochorela: Príčina ju dostala! Toto sa môže stať kedykoľvek aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na tohtoročnú dovolenku v Antalyi určite nebude dobre spomínať Liana Fosterová. Londýnčanku totiž jedného rána zobudila silná bolesť hrdla. Jej mama Lynette si všimla, že sa dcére na mandliach vytvorili biele škvrny a vzala ju do nemocnice, kde jej lekári diagnostikovali angínu. Podľa ich slov bola príčinou ochorenia klimatizácia. Liana zostala v nemocnici päť hodín a bola napojená na infúziu. „Cítila som sa veľmi malátna a bolelo ma aj hrdlo. Veľmi som sa triasla. Nemohla som jesť ani piť. Myslela som si, že je to opäť Covid. Mala som vysokú teplotu, bolelo ma telo. V nemocnici zistili, že mám naozaj ťažkú angínu. Povedali mi, že sa to môže stať z klimatizácie,“ uviedla Fosterová, informuje denník New York Post.

I slept with the air conditioner on and ended up in hospital — here’s why you should be careful https://t.co/nqUeDYAXk8 pic.twitter.com/08zxft9icU — New York Post (@nypost) July 29, 2024

Do Antalye dorazila aj so svojou rodinou 16. júla a išli rovno do hotela. „Prvú noc sme mali klimatizáciu v izbe zapnutú veľmi slabo. Myslím, že som viac dýchala cez ústa, a to bolo zlé,“ vysvetlila. Na druhý deň sa zobudila a necítila sa dobre, ale nešla k lekárovi v hoteli, pretože to bolo podľa jej slov drahé. Ďalší deň sa však po prebudení cítila horšie a na mandliach mala biele škvrny. Domnievala sa, že dôvodom mohla byť neudržiavaná a znečistená klimatizácia. „Nemohla som užívať perorálne antibiotiká, takže som musela tri dni dvakrát denne dostávať injekcie. Mala som veľké bolesti,“ uviedla.

Do Británie odletela 23. júla. Povedala: „Verím, že keby sme nespali so zapnutou klimatizáciou, bolo by to v poriadku. Už som mala angínu, ale nikdy to nebolo také zlé. Ak sa baktérie dostanú do hrdla, môžu sa dostať do srdca a iných orgánov.“ Varuje preto ostatných dovolenkárov, aby si dvakrát rozmysleli, či budú spať so zapnutou klimatizáciou ak nemajú istotu, že je správne udržiavaná.