Obrovská rodinná tragédia: Dievča spadlo z balkóna hotela! S personálom to ani nehlo

Dievča sa zabilo pri páde z balkóna.

Clodagh Phelanová z Írska bola s rodičmi na dovolenke na obľúbenom španielskom ostrove. Ako informovali regionálne noviny „Diario de Mallorca“ a „Última Hora“, nehoda sa údajne stala skoro ráno okolo 6:30, ako noviny citovali hovorcu pohotovostných služieb. Rodičia vraj v čase tragédie spali. Telo dievčaťa našli hostia na jednej zo striech.

Očitý svedok Jamie Hall, ktorý telo objavil na streche pri svojej izbe konštatoval pre The Sun: „Okamžite som spoznal, že už zomrela. Bál som sa, že by tam mohla ležať niekoľko hodín.“

Hotelových hostí však šokovala reakcia personálu hotela: „Bežali sme na recepciu pre odbornú pomoc, ale dvaja členovia personálu, ktorí tam práve boli, nevyzerali, že by ich tá informácia nejako trápila. Vraj nemohli opustiť recepciu a žiadneho hotelového zdravotníka nemali. Povedali mi, že jediné, čo môžu urobiť, je zavolať sanitku,“ popísal Hall.

To však nebola jediná nepríjemná skúsenosť, ktorú očitý svedok zažil. „Pri behu späť na izbu sme stretli člena ochranky a povedali sme mu, že akútne potrebujeme jeho pomoc. Keď sa konečne dostal do izby, preliezol zábradlie balkóna, s dievčaťom párkrát zatriasol a potom sa na nás len otočil a povedal „nie“. Potom vyšplhal späť do izby, bolo to úplne beznádejné,“ povedal zdesený otec dvoch detí.

Napokon priviedli na miesto aj rodičov dieťaťa. Potom prišli už aj záchranári. Zhrozený svedok len k tomu dodal: „Reakcia bola odporná. Neveril som, aké hrozné zdravotné a záchranné postupy v hoteli boli. Následne mi aj volali, ale zdalo sa, že ich zaujíma skôr vlastná reputácia, než ako situáciu vylepšiť.“

Dievča spadlo na prístrešok reštaurácie na prízemí. Záchranári sa dievča niekoľko minút snažili oživiť. Ale pokusy zlyhali a dieťa bolo krátko nato vyhlásené za mŕtve. Rodičia dostali psychickú podporu.

Nebezpečný trend

Malorka už roky bojuje, aby zabránila veľkému počtu pádov z balkónov. K smrteľným nehodám dochádza znova a znova – vo väčšine prípadov ide o mladých dospelých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu a neopatrne vyliezajú na zábradlie balkóna. Len v máji zahynul nemecký turista (†23).

Vznikol aj nebezpečný trend, „Balconing“: akási skúška odvahy, v ktorej sa turisti pokúšali skákať z balkónov do hotelových bazénov. Keďže vysoký podiel obetí na balkónoch pochádza z Veľkej Británie, britská vláda dokonca v roku 2016 spustila osvetovú kampaň s cieľom zabrániť smrteľným nehodám.

Niektoré hotely sa tomuto javu snažili čeliť zvýšením balkónového zábradlia.