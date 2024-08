Hizballáh zaútočil raketami na sever Izraela: Erdogan hovoril s Bidenom o rozširovaní vojny

(Zdroj: koláž SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, TASR/AP Photo/Denes Erdos)

Hizballáh uviedol, že na Izrael zaútočil desiatkami rakiet Kaťuša. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že na severe Izraela sa rozozneli sirény varujúce pred leteckým útokom. Miestne médiá informovali o zachytení útoku protivzdušnou obranou Železná kupola (Iron Dome) nad západnou Galileou, napísala agentúra Reuters.

Izrael sa prihlásil k zodpovednosti za utorkový útok, pri ktorom zahynul šéf operačného veliteľstva Hizballáhu Fuád Šukr. Irán a hnutie Hamas vinia Izrael aj zo smrti lídra Hamasu Ismáíla Haníju, čo ešte väčšmi prehĺbilo obavy z odvetných útokov Iránu.

Erdogan tvrdí, že Izrael sa snaží rozšíriť vojnu do širšieho regiónu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonáte so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom vo štvrtok povedal, že Izrael sa snaží rozšíriť vojnu v Pásme Gazy do širšieho regiónu a nechce prímerie. Uviedla to kancelária tureckého prezidenta, informujeme podľa správy agentúry Reuters. Izraelská vláda ukazuje "každým krokom" svoju neochotu dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy, povedal Erdogan Bidenovi. Dodal, že prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Kongrese USA vyvolal "hlboké sklamanie" v Turecku i vo svete, informovala Ankara.

Turecký prezident v telefonáte tiež uviedol, že zabitie vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismaíla Haníju zasadilo úsiliu o dosiahnutie prímeria "ťažký úder". Zároveň prisľúbil, že bude naďalej pracovať na zlepšení vzťahov medzi spojencami zo Severoatlantickej aliancie. Biden podľa Ankary poďakoval Erdoganovi za vynaložené úsilie v súvislosti s rozsiahlou výmenou väzňov medzi Západom a Ruskom, ku ktorej došlo vo štvrtok.

Washington je odhodlaný brániť Izrael pred všetkými hrozbami z Iránu

Spojené štáty sú odhodlané brániť bezpečnosť Izraela pred všetkými hrozbami z Iránu. Uviedol to vo štvrtok prezident USA Joe Biden v telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v reakcii na zabitie vodcu hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na vyhlásenie Bieleho domu.

Biden v telefonáte opätovne potvrdil záväzok USA "voči bezpečnosti Izraela pred všetkými hrozbami zo strany Iránu vrátane ním podporovaných teroristických skupín Hamas, Hizballáh a (jemenských) húsíov," uviedol Biely dom. "Prezident diskutoval o úsilí podporiť obranu Izraela pred hrozbami zahŕňajúcimi balistické rakety a bezpilotné lietadlá vrátane nového obranného rozmiestnenia americkej armády," dodal Biely dom.

Vodca Hamasu zahynul v noci na stredu v Teheráne. Palestínske hnutie obvinilo zo zabitia Haníju Izrael, ten však úmrtie vodcu Hamasu nekomentoval. Izraelská armáda sa však prihlásila k zodpovednosti za utorkový útok na Bejrút, pri ktorom zahynul šéf operačného veliteľstva libanonského hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Izraelské sily uviedli, že išlo o reakciu za útok na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom v sobotu zahynulo 12 detí a tínedžerov. Hizballáh sa od zodpovednosti za daný útok dištancoval.