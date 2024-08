Taliani sú pobúrení! VIDEO Turistka sa kúpala v historickej fontáne hore bez

(Zdroj: Getty Images, Repro foto Instagram/welcome_to_florence)

Anglicky hovoriaca žena rozhnevala obyvateľov talianskeho mesta po tom, ako takmer úplne nahá plávala vo fontáne z 15. storočia na námestí Piazza Santo Spirito. Informujú o tom noviny Independent.

Na videozázname, ktorý zdieľa účet Welcome to Florence na Instagrame, vidieť tmavovlasú turistku, ktorá má na sebe len nohavičky, pláva vo fontáne a smeje sa s priateľmi, ktorých povzbudzuje, aby sa k nej pridali. Okrem nej však do fontány nikto nevstúpi. Reakcie ľudí na video na seba nenechali dlho čakať a okamžite ženine správanie odsúdili.

Viacerí napísali, že „nechutným zahraničným turistom prejde čokoľvek“. "Hanba by sa mala vrátiť do módy," reaguje iný. Ďalší upozornili, že v tej fontáne sa kúpu len psy či tuláci a tak si za trest odnesie nejakú chorobu. „Je to hanebné a neúctivé. Ako Američan, ktorý mal tú česť veľakrát navštíviť Florenciu, som z toho zhrozený. Toto dievča by mali zavrieť do väzenia, aby sa naučilo, ako sa má správať," reaguje cudzinec.

Nejde o prvý turistický prehrešok vo Florencii toto leto. Začiatkom tohto mesiaca bola v meste natočená neznáma žena, ktorá pravdepodobne pod vplyvom alkoholu simulovala sex so sochou antického boha vína Bakcha. Netreba sa preto čudovať, že miestnym už dochádza s turistami trpezlivosti. Turistke by v prípade odhalenia jej totožnosti mohol hroziť doživotný zákaz vstupu do mesta v súlade so zákonom, ktorý v Taliansku zakazuje akúkoľvek formu zlého zaobchádzania s kultúrnym dedičstvom.

(Zdroj: Getty Images)