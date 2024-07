Plno ako na Václaváku! Šialené VIDEO z Tatier, stovky ľudí čakali na zdolanie Rysov

Na vrchole Rysy (2503 m) vo Vysokých Tatrách sa to cez leto vždy hemží veľkým množstvom turistov (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

archívne video

Obec Červený Kláštor počas letnej sezóny (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Nátresk turistov zažívajú nielen dovolenkové destinácie pri mori, ale aj naše hory. Presvedčiť sa o tom mohli dovolenkári v Tatrách, ktorí sa počas krásneho počasia vybrali na turistiku na Rysy. Turistický chodník totiž v sobotu (27. 7.) už o 10.00 h "praskal vo švíkoch". Na relax, atmosféru prírody a hôr tak mohli turisti zabudnúť.

Oficiálna stránka Tatier na sociálnej sieti zverejnila video, ktoré zobrazuje stovky ľudí, ktorí stoja v rade za sebou na turistickom chodníku zo slovenskej strany Tatier. Na záberoch vidno, že rad sa posúval len naozaj pomaly a turisti väčšinu času stáli.

"My sme stretli asi 5 Slovákov za celý výstup, všetko Poliaci," uvádza jedna z turistov. "Víkendy nie sú tým najvhodnejším dňom, ak nechceme čakať v rade," reagovala ďalšia v komentároch. "Pomaly je to už ako na Václaváku. Tak toto nemusím. Bola som na Rysoch viackrát, ale nikdy v takejto tlačenici. Veď to nie je bezpečné," hovorí ďalšia. Iný odporučil, že ak zdolať Rysy, tak len cez týždeň a skoro ráno. Vtedy je to bez problémov a nikdy takéto rady.