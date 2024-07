Obľúbená destinácia Slovákov zavádza nový poplatok: Nepomôže vám ani vlastná poistka! Priplatíte si slušnú sumu

Pláž Matemwe je rajom na Zemi (Zdroj: CK SATUR)

Poplatok bude platiť po dobu 92 dní a pokrýva široké spektrum služieb. Zahrnuté je v ňom zdravotné poistenie, strata batožiny, nehody, núdzová evakuácia, strata pasu či repatriácia v prípade úmrtia. Upozornil na to portál The Citizen.

archívne video

Prílet na Zanzibar prináša nádherné pohľady (Zdroj: Zoznam / ako)

Poistenie bude poskytovať jediná poisťovňa a to Zanzibar Insurance Corporation. Platí to pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na to, či už malú nejaké vlastné poistenie.

„Individuálni návštevníci budú mať nárok na poistenie, ktoré zahŕňa núdzovú evakuáciu, stratu batožiny, stratu pasu a iné výhody. Poistenie bude poskytovať Zanzibar Insurance Corporation,“ uviedla miestna ministerka financií Saada Mkuya Salum. Cieľom opatrenia je podľa nej zlepšiť služby pre turistov a hlavne ich bezpečnosť.