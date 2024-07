Turistická daň priniesla Benátkam dva a pol milióna eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rezervačný vstupný poplatok päť eur sa začal vyberať 25. apríla a za 29 dní skúšobnej prevádzky priniesol podľa starostu Benátok Luigiho Brugnara vyše 2,425 milióna eur. Mesto pri predstavení svojho zámeru v apríli očakávalo výnos asi 700.000 eur. V budúcom roku to môže byť ešte viac, keďže počas najvyťaženejších dní sa poplatok má zvýšiť na 10 eur. "Prvé hodnotenie údajov ukazuje, že výletníci a turisti uprednostňujú sobotu pred nedeľou, a že počas žiadneho z 29 dní experimentu sa nedosiahla taká vysoká návštevnosť, ako sme zaznamenali 30. apríla 2023," uviedlo mesto vo vyhlásení, pričom počet prichádzajúcich ľudí sa postupom času znižoval.

Celkovo si vstup do mesta rezervovalo 3,618 milióna osôb, z nich 1,398 milióna bolo oslobodených od platby. Výnimka platila pre ubytovanývh v hoteloch, pre pracovníkov v centre mesta, študentov a príbuzných obyvateľov, ako aj návštevníkov počas náboženských aktivít, vrátane návštevy pápeža a účasti na kultúrnych podujatiach, uviedlo mesto. "Experiment zafungoval a môžeme sa posunúť ďalej. Podrobnejšia analýza údajov bude k dispozícii na jeseň," povedal starosta Brugnaro. Pri experimente s platením za vstup do mesta od 8.30 do 16.00 h. návštevníci mohli prostredníctvom internetu získať QR kód, ktorý si stiahli do mobilov. Vyberanie vstupného od jednodenných návštevníkov sa skončilo 14. júla, ale podľa vedenia Benátok nie je vylúčené jeho opätovné zavedenie počas najrušnejších dní.