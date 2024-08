Pápež opäť vyzval na mier vo svete: Trest smrti označil za jed pre spoločnosť

(Zdroj: SITA/Christopher Furlong/Pool Photo via AP)

Vatikán okrem toho v nedeľu zverejnil tlačovú správu o pápežovom predhovore ku knihe Dalea Recinellu, ktorá vyjde 27. augusta v nakladateľstve Libreria Editrice Vaticana. Recinella, ktorý bol v minulosti úspešným právnikom na Wall Street, od roku 1998 spolu so svojou manželkou Susan pôsobí ako laický kaplán, pričom v niekoľkých väzniciach v štáte Florida duchovne sprevádza ľudí odsúdených na trest smrti. Pápež vo svojom predhovore napísal, že "trest smrti nie je pre spoločnosť spravodlivosťou, ale jedom". Popravy, ktoré zďaleka nenapĺňajú spravodlivosť, živia pocit pomsty a ten sa mení na nebezpečný jed pre telo civilizovanej spoločnosti, objasnil pápež.

Podľa neho by sa štáty mali starať o to, aby väzni dostali šancu skutočne zmeniť svoj život, "a nie investovať peniaze a prostriedky do ich represie, ako by to boli ľudské bytosti, ktoré už nie sú hodné života a majú byť zlikvidované". František vo svojom texte pripomenul, že ruský spisovateľ Fiodor Dostojevskij vo svojom románe Idiot "bezchybne sumarizuje logickú a morálnu neudržateľnosť trestu smrti". Poukázal na to, že platí prikázanie 'Nezabiješ', ale toho, ktorý zabil, zabijú iní. "Je to znásilnenie ľudskej duše, nič iné," konštatoval pápež.