Donald Trump sa v piatok na Floride stretne s izraelským premiérom Netanjahuom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

"Teším sa, že v Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride privítam Bibiho Netanjahua," uviedol Trump. Trump zároveň vyzdvihol svoju úlohu pri tzv. Abrahámovských dohodách podpísaných 15. septembra 2020. Sprostredkovali ich Spojené štáty a normalizovali bilaterálne vzťahy medzi Izraelom a Bahrajnom, resp. medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi. "Počas môjho prvého funkčného obdobia sme mali v regióne mier a stabilitu, dokonca sme podpísali historické Abrahámovské dohody - a budeme to tam mať znova," uviedol Trump vo svojom príspevku na Truth Social.

Dodal, že jeho program s názvom Silou k mieru "ukáže svetu, že tieto strašné, smrtiace vojny a násilné konflikty musia skončiť. Milióny ľudí umierajú a (viceprezidentka) Kamala Harrisová to v žiadnom prípade nedokáže zastaviť". Netanjahu v pondelok pricestoval do Washingtonu. V stredu vystúpi pred oboma komorami Kongresu USA a vo štvrtok sa v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Ten sa v utorok vrátil do Washingtonu zo svojho súkromného sídla v Rehoboth Beach v štáte Delaware, kde sa liečil z ochorenia COVID-19. Bývalý šéf Bieleho domu verejne vyzval Izrael, aby "dotiahol do konca" svoju vojenskú operáciu proti palestínskym militantom z Hamasu v Pásme Gazy. Zároveň sa dôsledne prezentuje ako spoľahlivý spojenec Izraela, píše Reuters. Počas Trumpovho funkčného obdobia v Bielom dome v rokoch 2017 - 2021 presťahovali USA svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, čo potešilo Izrael, no rozhnevalo Palestínčanov.