Pokus o atentát na Trumpa: Republikána nezasiahla guľka? Riaditeľ FBI vyvolal pochybnosti

Atentátnik chcel zavraždiť Donalda Trumpa. (Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Donald Trump len o vlások unikol smrti na predvolebnom mítingu 13. júla 2024. 20-ročný Thomas Matthew Crooks vystrelil na republikána a trafil ho do ucha. Samotný atentátnik bol potom zabitý. Jeho motív je zatiaľ nejasný. O pokuse o atentát sa rýchlo objavili konšpiračné teórie. Hovorilo sa okrem iného o tom, že útok zinscenoval sám Trump alebo ho naplánoval človek z tajnej služby. Riaditeľ FBI Christopher Wray tiež spochybnil predchádzajúce správy o incidente.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Riaditeľ FBI vyvolal pochybnosti

Šéf americkej polície v zásade nepochybuje o tom, že by Trumpa chcel zavraždiť Thomas Matthew Crooks. Na stredajšom vypočutí amerického Kongresu však podľa Daily Mail povedal: "V súvislosti s bývalým prezidentom Trumpom je otázkou, či jeho ucho zasiahla guľka alebo črepina. Momentálne neviem, či "Guľka spôsobila poranenie, ale mohla dopadnúť aj inde." Trump tvrdí, že žije len vďaka „šťastiu alebo Bohu“, pretože v správnom momente trochu otočil hlavu.

Christopher Wray v stredu odhalil ďalšie pozadie útoku. Strelec Thomas Matthew Crooks údajne hľadal na Googli podrobnosti o smrteľnom útoku na bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho približne týždeň pred udalosťou v Pensylvánii.

Trump po vypočutí v Kongrese zaútočil na Wraya

Na kongrese sa diskutovalo o ďalších témach. Christopher Wray sa okrem iného vyjadril aj k duševnému stavu súčasného prezidenta Joea Bidena. Riaditeľ FBI povedal, že s 81-ročným mužom nemal žiadne problémy. Donald Trump nahnevane zareagoval a na svojej platforme sociálnych médií Truth Social napísal: „Ak je to tak, riaditeľ Wray by mal okamžite odstúpiť z FBI a prestať ‚prikrášľovať‘ pred Kongresom zakaždým, keď sa objaví, čo rád robí, pretože každý to vidí že Joe Biden je mentálne a fyzicky postihnutý, a ak to nevidíte, ste si istý, že nemôžete riadiť FBI - ak nechcete, aby bola razia na Mar-a-Lago nelegálna, Wray musí HNEĎ rezignovať, pretože on klamal Kongresu!"

Pozadie: FBI vykonala v roku 2022 raziu na Trumpov majetok v Mar-a-Lago (Florida) a skonfiškovala prísne tajné dokumenty z jeho funkčného obdobia ako prezidenta USA. To, že ich tam republikán skladoval, je podľa amerických zákonov nezákonné. Toto vyšetrovanie bol však v júli 2024 prerušené.