V Indii sa šíri ZÁHADNÝ vírus Chandipura: Úrady sú zúfalé! Hlásia už 19 úmrtí, najviac ohrozené sú deti!

Minister zdravotníctva J.P. Nadda uviedol, že už bola aktivovaná aj pracovná skupina na podporu miestnych orgánov v boji proti epidémii a pracovať budú aj na vyšetrení hlavných ohnísk ochorenia. V štátoch posilnili aj dezinsekciu a zároveň spustili informačnú kampaň pre obyvateľstvo, informovalo talianske Leggo.

Vírus Chandipura je arbovírus patriaci k vírusom besnoty a prvýkrát bol objavený v roku 1965 v dedine Chandipura, podľa ktorej neskôr dostal aj pomenovanie. Vírus spôsobuje horúčku, príznaky sú podobné chrípke a v ťažších prípadoch spôsobuje akútnu encefalitídu, zápal a opuch mozgu. Podľa odborníkov sú najviac ohrozené deti do 15 rokov a ochorenie prenáša hmyz ako sú komáre, kliešte a piesočné mušky. Aj keď sa vírus spočiatku javí ako bežná chrípka, behom 24 až 48 hodín môže prerásť v encefalitídu, kómu a následnú smrť.

Presný spôsob ako sa vírusu podarí preniknúť do centrálnej nervovej sústavy a spôsobiť zápal mozgových blán zatiaľ je dostatočne preskúmaný, informovalo zive.cz. Vedci ale predpokladajú, že keď infikovaný hmyz uštipne človeka, vylučuje sliny, ktoré sú infikované spomínaným vírusom. Vírus sa potom dostane do krvného obehu, infikuje imunitné bunky monocyty a rozmnoží sa. Neskôr sa dostane do centrálneho nervového systému a narušením ochrannej hematoencefalickej bariéry sa dostane do mozgu. V mozgu vírus vylučuje bielkovinu nazývanú fosfoprotein a práve tá je dôvodom rýchlej smrti.

Úrady ľudom odporúčajú nosiť oblečenie s dlhým rukávom, aby minimalizovali riziko poštipnutia hmyzom a zároveň používali siete proti hmyzu. Účinné sú aj repelenty a dostatočná hygiena. Na ochorenie v súčasnosti neexistuje vakcína ani antivirotiká. V prípade nákazy je jedinou možnosťou podporná liečba, ktorá je skôr zameraná na zmiernenie príznakov. Dôležitá je aj včasná diagnostika a v prípade potreby aj hospitalizácia. Hoci vírus je prevažne lokalizovaný na indický subkontinent, v minulosti sa vírus objavil aj v západnej Afrike, Senegale a na Srí Lanke.