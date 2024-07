Bulharsko a Severné Macedónsko sužujú lesné požiare: Krajiny EÚ pomáhajú, ako sa dá

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo)

BRUSEL - Európska únia mobilizuje pomoc na boj proti lesným požiarom v Severnom Macedónsku a Bulharsku. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK).

Komisia spresnila, že v reakcii na naliehavé žiadosti o pomoc v boji proti ťažkým lesným požiarom zo Severného Macedónska a Bulharska aktivovala mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Severné Macedónsko v rámci pomoci EÚ dostane jeden hasičský vrtuľník zo Srbska, dva vrtuľníky zo Slovinska, dve hasičské lietadlá a jeden vrtuľník z Turecka a tiež jedno lietadlo z hasičskej flotily rescEU z Chorvátska.

Bulharsko zakročí proti lesným požiarom aj vďaka dvom vrtuľníkom z Česka, jeden z nich patrí do hasičskej flotily rescEU. Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá zdôraznil dôležitosť členských krajín EÚ pri potvrdzovaní solidarity v tomto úsilí.

"Únia je jednotná vo svojej podpore. Naša rýchla reakcia prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany je kľúčová pri podpore úsilia miestnych orgánov proti ničivým lesným požiarom. V prípade potreby sme pripravení poskytnúť ďalšiu podporu. Požiare nepoznajú hranice a tie nepozná ani náš záväzok pomáhať," opísal situáciu Lenarčič.

Komisia informovala, že Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) naďalej pozorne monitoruje situáciu v oboch krajinách a zaisťuje, že v prípade potreby bude možné rýchlo poskytnúť ďalšiu pomoc pri boji s lesnými požiarmi.

Exekutíva EÚ už na jar tohto roka posilnila svoju flotilu hasičských lietadiel, ktorá pozostáva z 28 lietadiel a štyroch vrtuľníkov rozmiestnených v 10 členských štátoch. Komisia sa tiež rozhodla vopred rozmiestniť hasičské tímy po celej Európe. Spolu 556 hasičov z 12 krajín je cez toto leto strategicky rozmiestnených na kľúčových miestach v Európe, vo Francúzsku, Grécku, Portugalsku a Španielsku, a sú pripravení zasahovať a pomáhať miestnym hasičským zborom.

V Severnom Macedónsku zaviedli pre vysoké teploty zákaz vstupu do lesov

V Severnom Macedónsku zaviedli zákaz vstupu do lesov z dôvodu vysokých teplôt a zvýšeného nebezpečenstva lesných požiarov na voľnom priestranstve. Zákaz neplatí na vstup do lesoparku Vodno v Skopje. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.

"Tento zákaz platí od 15. júla každý deň od 6.00 do 20.00 h na území spravovanom verejným podnikom Národné Lesy a bude v platnosti až do odvolania," priblížil rezort. Za neuposlúchnutie zákazu môže byť uložená pokuta od 1500 do 2000 eur.

Zákaz sa vzťahuje na lesy na celom území krajiny pod správou štátneho podniku Nacionalni šumi. Ministerstvo podotklo, že oblasti národných parkov a chránených území (Galičica, Mavrovo, Pelister, Šar Planina a Jasen) sú samostatné celky, do ktorých zákaz vstupu vydaný nebol. Odporúča však sledovať aktuálny vývoj situácie na ich webových stránkach alebo sociálnych sieťach a pred vstupom na ich územie sa registrovať.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Skopje na pohotovostnom čísle +38971887280 alebo Konzulárne informačné centrum MZVEZ na čísle +421259785978.