Obľúbená dovolenková destinácia hlási PROBLÉM: Nechcení návštevníci v hotelových izbách! TAKTO ich odhalíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Komáre môžu byť nebezpečnejšie než sa zdá. Čo všetko môžu spôsobiť?

Ploštice boli nahlásené v prístavnom meste Terst vo východnom Taliansku pri Jadranskom mori a zdá sa, že sa objavili aj v iných oblastiach Talianska. Tieto parazity obývajú najmä spálne a na prežitie potrebujú ľudskú krv. Často vyliezajú v noci a zanechávajú malé červené škvrny alebo uhryznutia na koži svojich obetí.

(Zdroj: Getty Images)

Kde ich hľadať?

Ako však identifikovať prítomnosť týchto parazitov v našich domovoch alebo v hotelovej izbe, kde sme ubytovaní? Kufre, ktoré si berieme na cesty, a oblečenie, ktoré umiestňujeme do skríň hotelových izieb a potom ich dávame späť do našej batožiny, môžu preniesť ploštice z jednej krajiny do druhej.

"Aby sme ich odhalili, mala by sa vykonať starostlivá kontrola v sérii strategických bodov, kde hniezdia," hovorí entomológ Davide Di Domenico. Treba skontrolovať čelo postele, rošty, zásuvky na nočnom stolíku, no nájdete ich aj pod obrazom a v skrini. Nezabudnite nadvihnúť postelné plachty a skontrolovať prešitie a poťah matraca, najmä na čele postele. Dospelí jedinci, larvy a vajíčka sú viditeľné voľným okom . Ideálne je hneď po príchode zložiť tašky do kúpeľne, teda na miesto, kde sa ploštice zvyčajne nehniezdia. Je dôležité tiež vedieť, že títo paraziti sú spoločenskí, to znamená, že majú tendenciu zoskupovať a zanechávať na povrchu dosť zreteľné stopy, podobné tmavým škvrnám.

(Zdroj: Getty Images)

"Tieto parazity sa živia krvou ľudí. Hostiteľ si neuvedomí, že je uhryznutý, uvedomí si to až neskôr, keď sa spustí imunitná reakcia. Ploštica produkuje sliny, ktoré majú v momente uhryznutia anestetický účinok," vysvetľuje entomológ.

Čo ak objavíte ploštice?

V prípade podozrenia na zamorenie je potrebné bezodkladne kontaktovať hotel a odborníkov. Preto, ak spozorujete prítomnosť týchto parazitov, "je najlepšie informovať miestnu hygienickú službu a v prípade potvrdenia zamorenia vykonať dezinsekciu pomocou profesionálnych služieb,“ upresňuje miestny epidemiológ a hygienik Pier Luigi Lopalco pre noviny Ray News. Zdôrazňuje potrebu cielených a odborných zásahov, v opačnom prípade by sa ploštice vrátili.

(Zdroj: Getty Images)