Nové sankcie spôsobili šok: Ruským bankám hrozí krach! Ľudia nemajú prístup k svojim účtom

Takéto nahrávky kolujú na ruských telegramových kanáloch: Rusi stoja v dlhých radoch pred pobočkami bánk v Petrohrade, aby si vybrali peniaze. (Zdroj: Telegram, screenshot)

MOSKVA - Nové sankcie vyvolali v Rusku vlnu šoku: Trhy a klienti bánk boli vo štvrtok v stave paniky. V stredu USA oznámili nové represívne opatrenia voči 300 bankám, ktoré vstúpia do platnosti až 13. augusta. Cieľom je uzavrieť medzery pre finančné toky, ktoré podporujú ruskú vojnu na Ukrajine.

Reakcia v Rusku prišla hneď. Moskovská burza cenných papierov, ktorá je sama terčom sankcií, skolabovala a pozastavila obchodovanie v eurách a dolároch. Hodnota burzového prevádzkovateľa Moscow Exchange v priebehu niekoľkých minút klesla o 15 percent.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 841 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Na sociálnych sieťach kolujú zábery, na ktorých Rusi tvoria dlhé rady pred bankami či zmenárňami v Moskve a Petrohrade. Očividne chcú peniaze rýchlo vybrať alebo vymeniť, zatiaľ čo je to možné.

Ale to nejde! V desiatkach online bánk sa zákazníci už niekoľko hodín nemôžu dostať k svojim účtom a dostávajú chybové hlásenia, čo znamená, že dôvera v ruské banky sa rýchlo zmenšuje, píše Bild.

Oznámenie USA prišli deň pred začiatkom summitu G7 v Taliansku. Podľa Bieleho domu chcú hlavy štátov a vlád siedmich veľkých priemyselných krajín predstaviť plán, ktorý by financoval pôžičku pre Ukrajinu z úrokových ziskov zo zmrazených ruských aktív.

Sankcie zasiahli Putina tvrdo

Čo je nové na sankciách podľa americkej ministerky financií Janet Yallenovej: Zahraničné banky boli doteraz trestané len vtedy, ak podporujú ruský obranný priemysel. Nové rezolúcie sa zamerajú aj na finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú transakcie týkajúce sa sankcionovaných jednotlivcov alebo ruských bánk, ako sú VTB alebo Sberbank. Podľa ministerstva financií sa zoznam potenciálne dotknutých zvyšuje z 1000 na 4500.

Rusko oznámilo reakciu na novú vlnu amerických sankcií. "Ako vždy v týchto prípadoch Rusko nenechá takýto agresívny čin bez odpovede," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová podľa správy štátnej tlačovej agentúry Tass. Moskovská burza oznámila, že prestane obchodovať v dolároch a eurách.