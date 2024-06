Štrnásty balík sankcií Európskej únie proti Rusku nepoškodí záujmy Slovenska, tvrdí Marek Eštok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Štrnásty balík sankcií EÚ proti Rusku, ktorý bol v pondelok odobrený Radou EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu, nepoškodí záujmy Slovenska. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Marek Eštok po skončení rokovaní.

Eštok pripomenul, že okrem nového balíka sankcií rokovali diplomati EÚ aj o vzťahoch s krajinami západného Balkánu, čo Slovensko považuje za veľmi dôležité, a tiež o súčasnej situácii v Gruzínsku.

aktuálne video

Marek Eštok na Rade ministrov EÚ o 14 balíku sankcií pre Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Nové reštriktívne opatrenia okrem iného zakážu investície aj poskytovanie tovarov, technológií a služieb na dokončenie ruských projektov v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). Zariadenia EÚ sa už nesmú používať na prekládku ruského LNG do tretích krajín, čo sa týka prekládok z lode na loď a z lode na pevninu. Ide o opatrenie, ktoré neovplyvňuje dovoz plynu do EÚ, ale iba reexport do tretích krajín cez Úniu.

EÚ na svoj sankčný zoznam pridala ďalších 116 osôb a právnych subjektov zodpovedných za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a prijala nové opatrenia a nástroje na potlačenie obchádzania doteraz prijatých sankcií.

"Formálne bol schválený 14. balík sankcií. Tak ako aj doteraz, my sa riadime mottom, aby tie sankcie postihovali viac agresora ako členské krajiny a Slovensko. Príprava balíka bola prerokovaná v spolupráci s ostatnými rezortmi, aby sa nedotýkali záujmov Slovenska. Nie sú tam žiadne elementy, ktoré by sa dotýkali ekonomických záujmov Slovenska," vysvetlil Eštok. Spresnil, že sa to týka aj sprísnených opatrení EÚ v oblasti ruského skvapalneného plynu.