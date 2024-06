Šokujúci nález v boxe na mačky: Matka vyhodila malé dieťa z tretieho poschodia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pred bytovým domom v berlínskej štvrti Altglienicke našli ťažko zranené dievčatko v boxe na mačky. Podľa medializovaných informácií objavil svedok pod balkónom plastový box na prepravu zvierat, z ktorého počul kričanie a plač - vnútri ležalo dievčatko.

Záchranári na tiesňové volanie zareagovali okolo 13:00. Batoľa previezli do nemocnice. Prieskumom na mieste sa potom zistilo, že batoľa vyhodili z tretieho poschodia domu. Podľa médií to urobila matka. Policajný hovorca to pôvodne večer nechcel potvrdiť.

Podľa jeho správy bola po odhalení zraneného dievčaťa v byte na treťom poschodí domu nájdená dospelá osoba, ktorá je momentálne vypočúvaná. Jednotka vrážd vyšetruje podozrenie z pokusu o vraždu. Ako k činu došlo, nie je zatiaľ jasné.

21-mesačné dievčatko nebolo v ohrození života, no ťažko sa zranilo. Podľa správy denníku „Bild“ malo dieťa pri páde utrpieť niekoľko zlomenín na rukách a nohách. V byte sa nachádzalo ešte jedno dieťa, o ktorom policajný hovorca pôvodne neposkytol žiadne bližšie informácie. Toto dieťa bolo prevzaté do starostlivosti úradu starostlivosti o mládež.

Súdni znalci zaisťovali dôkazy na mieste činu až po 20. hodine pred domom aj v byte. Obyvatelia informovali, že na ulicu predtým vyletel smartfón, ako aj vrecia na odpad a fľaše. Potom sa ozvala silná rana – to bol pravdepodobne náraz mačacieho boxu s dievčatkom v ňom.