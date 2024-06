Šokujúci prípad z Česka! Nešťastná matka vstrekovala synovi do žíl vodu: Chcela, aby už netrpel

Fakultná nemocnica v Motole (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Mimoriadny zúfalý prípad rieši pražský mestský súd. Ten sa mal odohrať v priebehu februára až apríla roku 2022 v motolskej nemocnici. Nešťastná matka samoživiteľka (46) podľa obžaloby svojmu vážne chorému synčekovi (10) niekoľkokrát vstrekla do krvi vodu z vodovodného kohútika, čo malo za následok, že na JIS trpel otravami krvi. Lekári dlho nevedeli prísť, prečo k tomu dochádza, až nakoniec dospeli k záveru, že niekto musel nevhodne manipulovať s katétrom, ktorý mal chlapec zavedený do žíl. Zúfalá žena sa k svojmu konaniu neskôr priznala psychológom.

O prípade informuje český server Blesk.cz, podľa ktorého súd v pondelok vypočul svedkov a súdnych znalcov. Ako prvá prehovorila sestrička z motolskej JIS, ktorá sa o mamičku s dieťaťom občas starala. „Mamka sa k nám správala pekne, vždy sme sa normálne pobavili. Nevyhýbala sa nám, ani nič podobné,“ uviedla svedkyňa s tým, že zmenu nálady u nej pozorovala len vo chvíľach, keď sa zhoršoval zdravotný stav jej syna.

Podľa slov sestričky spozorovala výrazný rozdiel v správaní u obžalovanej ženy vo chvíli, keď spozorovala, že sa v katétri, ktorý mal chlapec zavedený do žíl, pohybujú nejaké nežiaduce čiastočky. „To bola mamička nervózna. Bolo na nej vidieť, že je jej to nepríjemná situácia. Chodila nervózne po izbe a bola úzkostlivejšia v ten deň,“ popísala svedkyňa vo svojej výpovedi. Obžalovanú ženu si následne do svojej starostlivosti prevzali psychológovia a syna lekári.

Podľa psychologičky si matka nevie vysvetliť, čo ju k tomu viedlo