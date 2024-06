A je to tu zase: Dezorientovaný Biden blúdil po pódiu 30 sekúnd! Má to však háčik

Americký prezident Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Joe Biden sa momentálne ocitá na titulkách bulvárnych plátkov takmer každý deň. Nečudo, veď americký prezident je uprostred predvolebnej kampane a je rozhodnutý stráviť v Bielom dome ešte štyri roky. Čoraz častejšie sa však objavujú názory, že demokrat by za žiadnych okolností nemal kandidovať na druhé funkčné obdobie, pretože sa zdá, že nie je v dobrom zdravotnom stave. V posledných niekoľkých týždňoch sa opakovane dostával na titulky s koktavými prejavmi.

archívne video

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

30 sekúnd sa potuluje po pódiu, video nie je nové

Aby sa podporili špekulácie o duševnom a fyzickom zdraví Joea Bidena, republikánsky kongresman Matt Gaetz v pondelok (10. júna) zdieľal staré video amerického prezidenta. Zobrazuje Joea Bidena, ktorý blúdil po pódiu úplne dezorientovaný ešte dobrých 30 sekúnd po tom, čo dokončil svoj prejav. "Znova to robí...," napísal Gaetz ku klipu. Komentár, ktorý naznačuje, že ide o nové nahrávky. Ale nie je to tak.

Republikán použil staré video na zosmiešnenie Bidena

V skutočnosti bolo video nahraté už v septembri 2022 na konferencii Global Fund Conference v New Yorku. No aj keď má klip takmer dva roky, zákonite sa natíska otázka, či by mal Joe Biden naozaj opäť kandidovať. Ak sa už v septembri 2022 cítil zle, aká je jeho súčasná situácia?

Hrôza z dezorientovaného Bidena

Komentáre pod príspevkom Matta Gaetza jasne hovoria, že mnohí Američania nechcú vidieť 81-ročného Bidena ďalšie štyri roky v Bielom dome. Vidia jeho vystupovanie ako hanbu pre Spojené štáty a sú si istí, že americký prezident je chorý: