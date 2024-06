Šok z prieskumu pre Donalda Trumpa: Voliči sa od neho odvracajú! Bude ho verdikt o vine stáť víťazstvo vo voľbách?

Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/Win McNamee/Pool Photo via AP)

Donaldovi Trumpovi sa veci vôbec nevyvíjajú dobre. Prvýkrát v histórii USA bol exprezident odsúdený za trestný čin. Nové prieskumy teraz naznačujú, že verdikt proti Trumpovi by mohol ovplyvniť aj voľby v USA, ktoré sa budú konať 5. novembra. Najnovšie výsledky prieskumu sú však všetko, len nie pozitívne pre Donalda Trumpa, ktorý chce začiatkom novembra opäť kandidovať ako prezidentský kandidát proti Joeovi Bidenovi.

Bývalý americký prezident Donald Trump

V prvom prieskume po rozsudku o vine chcel inštitút „Morning Consult“ vedieť, ako veľmi ovplyvnil súdny prípad voličov. V tesnom súboji medzi Bidenom a Trumpom sú nezávislí voliči obzvlášť dôležití. A práve to môže znamenať Trumpov pád. Prieskum ukázal, že 49 percent z nich verí, že Trump by sa mal po rozsudku o vine vzdať svojej prezidentskej kandidatúry.

15 percent republikánskych voličov chce, aby sa Trump vzdal svojej prezidentskej kandidatúry

A to nie je ani zďaleka jediná zlá správa, ktorú Trump dostal po súdnej dráme v New Yorku. 15 percent registrovaných republikánskych voličov totiž požaduje, aby sa Trump stiahol z predvolebnej kampane. Podľa prieskumu aj 8 percent priamych Trumpových podporovateľov uviedlo, že by sa mal vzdať.

Prehrá Donald Trump súboj o Biely dom?

K podobnému výsledku dospel aj prieskum agentúry Reuters-Ipsos, o ktorom informuje aj denník „Bild“. Zistilo sa, že 10 percent voličov registrovaných ako republikáni by kvôli tomuto rozsudku s menšou pravdepodobnosťou volilo Trumpa. Napriek tomu 56 percent republikánov uviedlo, že rozhodnutie nemalo žiadny vplyv na ich rozhodnutie o hlasovaní, zatiaľ čo 35 percent uviedlo, že teraz podporujú Trumpa ešte výraznejšie.

Čo pre Trumpa znamenajú posledné prieskumy? V súboji o priazeň voličov by mohol Donald Trump stratiť výraznú popularitu. Doteraz boli preteky medzi Bidenom a Trumpom prakticky vyrovnané. Za úradujúceho prezidenta USA Bidena by hlasovalo 45 percent voličov, jeho predchodcu a vyzývateľa Trumpa 44 percent. V posledných týždňoch však Trump výrazne predbehol Bidena. To by sa však teraz mohlo zmeniť, čo by mohlo hrať do karát najmä Bidenovi.

Chcú americkí voliči vidieť Trumpa za mrežami?

Zatiaľ čo samotný Trump označil proces za „hon na čarodejnice“ a ohlásil odvolanie sa proti rozsudku, viac ako polovica voličov (54 percent) podporuje historické rozhodnutie 12 porotcov odsúdiť bývalého prezidenta za 34 trestných činov v súvislosti s tým s tajnou aférou s herečkou Stormy Danielsovou z roku 2016. Podobný podiel verí, že Trump spáchal zločin.

Proti uväzneniu bývalého prezidenta sa však vyslovila približne polovica voličov. Väčšina (69 percent) sa domnieva, že odsúdenie je primerané, zatiaľ čo 49 percent je za podmienečný trest.

Trest nad Trumpom bude oznámený 11. júla. Uvidí sa, aký vplyv bude mať skutočne Trumpovo odsúdenie na americké voľby.