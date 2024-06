Nové VIDEO z tragickej nehody vlakov: RegioJet stihol pred zrážkou zastaviť, zabezpečovací systém bol vypnutý!

(Zdroj: TASR/AP/Fire Department of Pardubice region, Youtube/Zdopravy.cz)

Zábery z priemyselných kamier má k dispozícii webový portál Zdopravy.cz. Podľa ich informácii sa rušňovodič rozbehol z nástupišťa rýchlosťou približne 60 km/h. Následne rýchlo zabrzdil a zastavil vo vzdialenosti približne 160 metrov. Ak by v stanici došlo k prenosu kódu na lokomotívu, signalizačný systém by po prejdení návestidla už nepovolil vyššiu rýchlosť ako 40 km/h a upozornil by rušňovodiča na chybu skôr.

Zabezpečovací systém zatiaľ nie je aktívny

Zabezpečovací systém ETCS, ktorý dokáže okrem iného zabrániť jazde vlaku na červenú alebo regulovať jeho rýchlosť, je v pardubickom železničnom uzle nainštalovaný, zatiaľ ale nie je aktívny. Do prevádzky by mal byť uvedený na jeseň, povedala pre ČTK hovorkyňa Správy železníc Nela Eberl Friebová. Pôvodný národný zabezpečovač bol pritom podľa servera Zdopravy kvôli nedávnej rekonštrukcii odstránený, rušňovodič tak získava informácie len z návestidiel. Podľa Správy železníc je však súčasný systém riadenia v súlade so zákonom.

Zo zistení Železničnej inšpekcie vyplýva, že osobný expres minul v Pardubiciach návestidlo zakazujúce jazdu a vošiel do cesty pre nákladný vlak. "Vzhľadom na to, že išlo o prejdenie návestidla zakazujúceho jazdu, je pravdepodobné, že by systém ETCS vlak včas zastavil ešte pred návestidlom a nenechal by ho vôbec prejsť," uviedla na otázku ČTK hovorkyňa Železničného úradu Pavlína Straková.

Koridor z Kolína do Českej Třebovej už je stabilnou časťou ETCS vybavený, kvôli zložitej kompatibilite jeho verzií ale prešiel v poslednom roku úpravami a v čase nehody bol systém v stanici vypnutý, napísali Hospodářské Noviny. Vypnutý bol aj na skoro novej lokomotíve typu Traxx MS3 spoločnosti RegioJet - má ho už z výroby nainštalovaný, ale kvôli byrokratickým požiadavkám a nevykonaným testom kompatibility ho zatiaľ podľa denníka nesmú používať.

V situácii, keď vlak prejde náves Stop!, je systém ETCS schopný vlak automaticky na diaľku zastaviť. Dokáže tiež regulovať rýchlosť vlakov.

Zavedenie zabezpečovacieho systému ETCS vyžaduje Európska únia. Zmyslom je zjednotiť odlišné zabezpečovacie technológie v jednotlivých štátoch únie. Výhradná prevádzka pod ETCS by sa mala na najvyťaženejších tratiach začať od 1. januára budúceho roka.

Zranení majú nárok na odškodné

Ľudia zranení pri tragickej zrážke vlakov v Pardubiciach majú nárok na niekoľko druhov odškodného. Je ale potrebné potvrdenie od lekárov, dobrá dokumentácia zranení a okamžite kontaktovať dopravcu. Právo na kompenzáciu majú aj rodiny cestujúcich, ktorí pri nehode zomreli, žiadať ju môžu tiež ich priatelia či dobrí známi.

Pre ČTK to povedal Tomáš Beck, výkonný riaditeľ spoločnosti Vindicia, ktorá sa na odškodnenie zameriava. Čelná zrážka rýchlika spoločnosti RegioJet a nákladného vlaku ČD Cargo si vyžiadala štyri ľudské životy, z toho dve Slovenky. 27 ľudí skončilo v nemocniciach.

Zranení môžu získať bolestné, ktoré kompenzuje bezprostredné následky a napríklad nepohodlie pri zákrokoch a hospitalizácii. Odškodnenie zahŕňa aj cestovné, keď za zraneným jazdia jeho blízki do nemocnice, ďalej ošetrovné a nákup zdravotných pomôcok. "A tiež prípadné sťaženie spoločenského uplatnenia, kedy rok po ustálení stavu človeka zranenie akokoľvek obmedzuje," uviedol Beck. Za obmedzenie sa považuje napríklad aj to, keď človek nemôže vykonávať svoj obľúbený šport.

Majiteľ RegioJetu sľúbil ľuďom maximálne odškodnenie

Spoločnosť RegioJet už má pripravený plán odškodňovania. "Sme pripravení poskytnúť im maximálnu podporu a odškodnenie. Urobíme všetko pre to, aby sme incident riadne vyšetrili a prijali príslušné opatrenia,“ prisľúbil vo vysielaní TN Live majiteľ RegioJetu Radim Jančura. Proces sa bude vyhodnocovať podľa výšky škody. Budeme kompenzovať stratu času, oneskorený príchod do práce, poškodenie a stratu batožiny a zranenia. Toto bude riešiť poisťovňa. Citlivejší a náročnejší je proces komunikácie s pozostalými. Budeme to riešiť osobne a dohodneme sa aj na odškodnení,“ dodal Jančura.

Ľudia by si od lekárov mali nechať potvrdiť do lekárskych správ, že boli účastníkmi nehody. Svoje zranenia by mali sami zdokumentovať, a to napríklad aj obyčajné modriny. Následne by okamžite mali kontaktovať dopravcu so žiadosťou o odškodnenie. Všetci dopravcovia sú podľa Becka zo zákona pre tieto prípady poistení.

Lekárske potvrdenie účasti na nehode odporúča aj tým, ktorí akútne žiadne problémy nepociťujú. Niektoré sa môžu objaviť až s dlhším časovým odstupom, napríklad traumy a iné psychické problémy, prípadne bolesti hlavy a krčnej chrbtice. "Aj tu vzniká nárok na odškodnenie. Treba preukázať pôvod ťažkostí a potvrdenie o účasti na nehode tu veľa pomôže," uviedol Beck.

Právo na kompenzáciu majú pozostalí po štyroch cestujúcich, ktorí pri nehode zomreli. "Nejde pritom len o najbližšiu rodinu, ale aj o kamarátov a dobrých známych, ktorí preukážu, že mali so zosnulým výborné dlhodobé vzťahy," poznamenal Beck.

V prípade posádky sa zranenie posudzuje ako pracovný úraz. Nárok je podľa odborníka nielen na bolestné, cestovné a kompenzáciu sťaženia spoločenského uplatnenia, ale napríklad aj na inú pracovnú pozíciu, ak už zranený nie je schopný vykonávať identickú prácu. Ak by vyšetrovanie ukázalo, že niekto z posádky má na zavinení nehody podiel, potom je možné, že by sa jeho nárok na odškodnenie krátil.

Expres RegioJetu idúci z Prahy do Košíc a ukrajinského Čopu podľa prvotných zistení Železničnej inšpekcie prešiel návestidlo zakazujúce jazdu a krátko pred 23.00 h sa zrazil s protiidúcim nákladným vlakom v nedávno otvorenej železničnej stanici Pardubice centrum. Či išlo o technickú chybu, alebo ľudskú chybu, inšpektori zisťujú. Najtragickejší čelný stret dvoch vlakov v Česku za posledných takmer 30 rokov vyšetruje aj polícia pre podozrenie z všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.