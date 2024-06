Nové informácie o tragickej nehode RegioJetu! Rušňovodič ignoroval návestidlo Stoj

(Zdroj: TASR/AP/Fire Department of Pardubice region)

"Chcel by som vyvrátiť nepravdivé informácie, ktoré sa objavili v médiách a na sociálnych sieťach, že by železničná stanica Pardubice bola nezabezpečená. Nie je to pravda," povedal minister. Dodal však, že Česku chýba aktívny zabezpečovač, ktorý by dokázal zabrániť stretu vlakov. V súčasnosti používaný takzvaný návestný opakovač to nedokáže a aj preto chce ČR čo najskôr prejsť na európsky systém ETCS.

archívne video

Zrážka vlakov v Pardubiciach (Zdroj: Policie ČR)

Keď vlak RegioJetu stál na nástupišti, mal pred sebou podľa generálneho inšpektora Drážnej inšpekcie Jana Kučeru návestidlo, na ktorom bola návesť "opakovaná výstraha a rýchlosť 50". To podľa Kučeru rušňovodičovi jasne hovorilo, že na ďalšom návestidle bude návesť zakazujúca jazdu. "Rušňovodič sa s týmto vedomím rozbehol, zvyšoval rýchlosť a potom minul návestidlo zakazujúce jeho ďalšiu jazdu a následne došlo k zrážke," opísal okolnosti nehody. Rušňovodič RegioJetu potom podľa neho zneistel, sám si uvedomil, že urobil chybu a podarilo sa mu vlak zastaviť. Nákladný vlak však už zastaviť nedokázal.

Obaja rušňovodiči nemali prekročenú dobu jazdy

Riaditeľ inšpekcie Jiří Kolář dodal, že obaja rušňovodiči nemali prekročenú dobu jazdy a boli dostatočne oddýchnutí. Spresnil, že dotknuté vozne RegioJetu majú 43 rokov a okrem tejto spoločnosti ich deväť prevádzkujú aj České dráhy. Do oboch spoločností už preto naplánovali kontrolu.

Zástupcovia českej Správy železníc uviedli, že v súčasnosti používaný zabezpečovací systém na českej železnici pochádza z 60. rokov minulého storočia. Podotkli, že vykazuje mnoho nedostatkov a je do vysokej miery postavený na zodpovednosti človeka. V porovnaní s tým európsky ETCS kontroluje, či vodič zastaví pred návestidlom Stoj a či rešpektuje traťovú rýchlosť. Rušňovodiča "stráži" a ak limity prekročí, systém automaticky zasiahne a začne brzdiť vlak.

K tragickej nehode vlakov došlo minulý týždeň

K tragickej nehode vlakov došlo minulý týždeň v stredu pred polnocou pri novej stanici Pardubice - centrum. S nákladným vlakom sa tam čelne zrazil expresný vlak spoločnosti RegioJet, ktorý smeroval do Košíc a ďalej do ukrajinského Čopu. Pri nehode zomreli štyria ľudia a takmer 30 sa zranilo. Medzi obeťami boli dve Slovenky a dvaja ukrajinskí občania. Štyri Slovenky pri nehode utrpeli zranenia.