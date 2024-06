MIMORIADNY ONLINE USA pošlú Ukrajine nový balík vojenskej pomoci: Francúzsko poskytne stíhačky Mirage 2000, uviedol Macron

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 834

6:34 Štyri ruské bojové plavidlá vrátane jednej ponorky na jadrový pohon navštívia na budúci týždeň Havanu. Oznámilo to vo štvrtok kubánske ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na "historicky priateľské vzťahy" oboch krajín, informuje TASR podľa agentúry AP.

6:25 Rusko podniká raketové útoky na Ukrajinu a zameriava sa na západné oblasti. Ruské sily v noci na dnes podnikli raketové útoky na Ukrajinu, pričom ich cieľom boli západné oblasti krajiny.

Francúzsko poskytne Ukrajine stíhačky Mirage 2000

"Zajtra spustíme novú spoluprácu a oznámime postúpenie stíhačiek Mirage 2000-5," uviedol Macron v rozhovore pre francúzsku televíziu. Tieto stíhačky francúzskej výroby umožnia podľa jeho dlov Ukrajine, aby bránila svoje územie i vzdušný priestor. Nespresnil však, koľko ich Paríž do Kyjeva vyšle. Macron tiež oznámil, že vo Francúzsku prebehne aj výcvik ukrajinských pilotov. Uviedol pritom, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému plánuje počas ich piatkového stretnutia navrhnúť, aby sa výcvik pilotov začal už v lete. "Obyčajne na to potrebujete päť až šesť mesiacov. Takže do konca roka budú piloti. Títo piloti budú vycvičení vo Francúzsku," povedal Macron. Okrem toho zopakoval, že Ukrajine by malo byť umožnené používať zbrane, ktoré jej poskytli západní spojenci, a to pri útokoch na ruské vojenské ciele a neutralizácii konkrétnych "bodov", z ktorých je napádaná.

Macron v televíznom rozhovore tiež uviedol, že Ukrajina požiadala svojich západných spojencov, aby jej poslali vojenských inštruktorov pre výcvik vojakov na jej území. Ukrajina totiž podľa francúzskeho prezidenta čelí obrovskej výzve čo sa týka výcviku vojakov, keďže sa snaží zvýšiť počet tých, ktorí by mohli ísť bojovať na front. "Ukrajinský prezident a jeho minister obrany preto požiadali všetkých spojencov – oficiálnym listom pred 48 hodinami, v ktorom uviedli: 'Potrebujeme, aby ste nás cvičili rýchlejšie a robili to na našom území'," informoval Macron. V tejto súvislosti dodal, že Francúzsko vycvičí 4500 vojakov, ktorí budú pripravení sa po návrate na Ukrajinu brániť ruskej agresii. Zároveň povedal, že na území Ukrajiny sa momentálne nenachádzajú nijakí francúzski vojenskí inštruktori. "Pracujeme s našimi spojencami a budeme konať na základe spoločného rozhodnutia," dodal.

Spojené štáty pošlú Ukrajine nový balík vojenskej pomoci za 225 miliónov dolárov

Nový balík pomoci má zahŕňať muníciu pre raketový systém HIMARS, ako aj mínometné systémy a tiež celý rad delostreleckých granátov. Celý balík bude pochádzať z exitujúcich zásob americkej armády, vďaka čomu ho bude možné rýchlo dostať na front. Obsahovať má podľa citovaných zdrojov aj rakety pre systém protivzdušnej obrany HAWK, protilietadlové rakety Stinger, protipancierové systémy Javelin a AT-4, 155 mm húfnice, obrnené vozidlá, prívesy, hliadkovacie člny, demolačný materiál a širokú škálu náhradných dielov a ďalšieho vojenského vybavenia. USA povolili minulý týždeň Ukrajine použiť zbrane, ktoré jej dodali, na území Ruska. Toto povolenie je obmedzené, a týka sa snahy ukrajinskej armády odrážať útoky, respektíve opätovať paľbu v Charkovskej oblasti, kde Moskva spustila začiatkom mája novú ofenzívu. Povolením sa však podľa amerických predstaviteľov nemenia pravidlá, ktoré Ukrajine zakazujú používať americké rakety ATACMS dlhého doletu a podobné strely na území Ruska.