Putinov spojenec sa vysmieval Trumpovi v priamom prenose: Nazval ho idiotom a to nie je všetko!

Bývalý americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Win McNamee/Pool Photo via AP)

Po vynesení rozsudku o vine musí Donald Trump znášať posmech. Minulý štvrtok (30. mája 2024) newyorská porota uznala Trumpa vinným v 34 bodoch obžaloby. Obvinili ho z falšovania obchodných dokumentov v súvislosti s peniazmi, ktoré Trumpov vtedajší právnik Michael Cohen odovzdal krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2016 pornoherečke Stormy Daniels. S ňou mal Trump údajne pomer. Trumpov právnik Todd Blanche oznámil, že sa odvolá. Trumpov verdikt sa dostal na titulky po celom svete. O Trumpovom odsúdení sa v Rusku už veľa rozpráva. V ruskej televízii je bývalý americký prezident okrem iného nazývaný „idiotom“.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Ako uvádza online portál Newsweek, poslanec Štátnej dumy a líder nacionalistickej proputinovskej strany Rodina Aleksej Žuravľov si z Trumpa robil posmech v priamom prenose v ruskej štátnej televízii. Putinov spojenec posmešne vysvetlil, že Trump mohol byť obvinený zo zločinu za to, že „neuspokojil“ pornoherečku Danielsovú.

"Americký prezident je v právnom spore s pornoherečkou," povedal poslanec pravicovej konzervatívnej Dumy Aleksej Žuravľov podľa videa zverejneného na YouTube od Russian Media Monitor 1. júna 2024.

"Čo iné by mohol ešte vymyslieť? S porno herečkou! Neuspokojil ju, alebo v čom je problém?" žartoval Žuravľov, ktorý si nedokázal prestať robiť posmech z Trumpa. Vysvetlil tiež: "Celá vaša krajina diskutuje o prípade, vážne. Uvedomujem si, že každá krajina má svojich idiotov. Ale tu majú idioti svoju vlastnú krajinu. Vidím to prvýkrát, je to historicky prvýkrát."

Samotný Trump sa k vyjadreniam Putinovho spojenca zatiaľ verejne nevyjadril.