Trump má s Ukrajinou nekompromisné plány: Žiadne rokovania o mieri? Žiadna vojenská pomoc

Bývalý prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Mike Stewart)

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Donald Trump zvažuje novú stratégiu pre ukrajinský konflikt. Ak Kyjev odmietne mierové rozhovory, USA by na oplátku zastavili dodávky zbraní. Moskvu treba nalákať na rozhovory sľubmi.

Dvaja kľúčoví poradcovia bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa predstavili plán, podľa ktorého Ukrajina dostane viac amerických zbraní, len ak začne mierové rokovania s Ruskom. To predpokladá, že Trump vyhrá novembrové prezidentské voľby v USA.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 851 (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Zároveň by Moskva bola varovaná, že odmietnutie vyjednávania bude mať za následok zvýšenú podporu USA pre Ukrajinu, povedal v rozhovore bývalý generálporučík Keith Kellogg, jeden z Trumpových poradcov pre národnú bezpečnosť, v rozhovore pre agentúru Reuters. Fred Fleitz, spoluautor plánu s Kelloggom, uviedol, že Trump na plán zareagoval pozitívne.

Trump tvrdí, že môže rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine. O žiadnych konkrétnych opatreniach sa však zatiaľ nezmienil. Tento novo predstavený plán by výrazne zmenil pozíciu USA a mohol by čeliť odporu v rámci európskych spojencov a v rámci Trumpovej vlastnej Republikánskej strany, uvádza sa v správe agentúry Reuters.

Ďalšie návnady pre Rusko

Podľa plánov Kellogga a Fleitza by sa Moskva nechala na rozhovory ešte viac zlákať tým, že by túžbu Ukrajiny po členstve v NATO odložila na neurčito. Napriek tomu ich plán nežiada, aby Ukrajina oficiálne postúpila územie Rusku. Fleitz dodal, že Ukrajina bude pravdepodobne silne vyzbrojená v rámci mierových plánov.

Bidenova administratíva zdôraznila, že Trump nemá záujem oponovať Putinovi. Hovorca Bidenovej kampane James Singer k tejto záležitosti povedal toto: "Donald Trump chváli Vladimira Putina pri každej príležitosti a dal jasne najavo, že nebude proti Putinovi ani sa nezastane demokracie."

Napriek kontroverziám okolo Trumpovho plánu analytici vyjadrili obavy, že by mohol poskytnúť Moskve výhodu pri rokovaniach.