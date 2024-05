Šéf americkej diplomacie Antony Blinken navštívi Prahu

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (Zdroj: TASR/AP/Evelyn Hockstein)

V Prahe sa Blinken stretne s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským a ďalšími vysokými predstaviteľmi, s ktorými bude rokovať o pokračujúcej podpore Ukrajiny, spolupráci pri modernizácii obrany a prehlbovaní väzieb v oblasti energetiky. Počas pobytu v Prahe sa Blinken zúčastní aj na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie, na ktorom sa bude diskutovať o prioritách nadchádzajúceho washingtonského summitu NATO.

Okrem Česka zavíta aj do Moldavska

Šéf americkej diplomacie príde do Prahy v rámci svojej pracovnej cesty do Európy, ktorá bude prebiehať od 28. do 31. mája. Okrem Česka zavíta aj do Moldavska. Tam sa stretne s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou a ďalšími predstaviteľmi krajiny, aby opätovne potvrdil podporu USA pokroku Moldavska v oblasti vstupu do EÚ a energetickej bezpečnosti, spresnilo americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.