Eurokomisár Várhelyi poprel tvrdenia o vyhrážaní sa gruzínskemu premiérovi: USA prehodnocujú vzťahy s Gruzínskom

Olivér Várhelyi (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Kobachidze vo štvrtok obvinil nemenovaného eurokomisára z vyhrážok a pokusu o vydieranie v súvislosti s prijatím kontroverzného zákona o zahraničnom vplyve. Komisár údajne odkazoval aj na atentát na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica.

archívne video

Stav premiéra je naďalej vážny, nemocnica bude o stave informovať na sociálnych sieťach, tvrdí Dolinková (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Kobachidze informoval, že eurokomisár naznačil opatrenia, ktoré by západní politici mohli prijať, ak by gruzínsky parlament prelomil prezidentské veto. Eurokomisár údajne vyzval Kobachidzeho na opatrnosť a uviedol: "Videli ste, čo sa stalo Ficovi."

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vetovala zákon o tzv. vonkajšom vplyve, ktorý schválili poslanci v treťom čítaní 14. mája. Vládna strana Gruzínsky sen však má v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.

Na základe znenia tohto zákona by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.

V reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla veľké protivládne protesty. Návrh zákona kritizujú aj Európska únia, Rada Európy, NATO či OSN.

Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa snažila presadiť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.

USA zavádzajú voči Gruzínsku vízové obmedzenia a prehodnocujú vzájomné vzťahy

Spojené štáty zavádzajú voči Gruzínsku nové vízové obmedzenia a prehodnocujú svoje vzťahy s touto krajinou. Reagujú tak na kontroverzný návrh zákona o zahraničnom vplyve, ktorý nedávno schválil gruzínsky parlament. Oznámil to vo štvrtok večer miestneho času americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje agentúra AFP.

Nové vízové obmedzenia "sa budú vzťahovať na osoby, ktoré sú zodpovedné za podkopávanie demokracie v Gruzínsku alebo sa na ňom podieľajú, ako aj na ich rodinných príslušníkov," ohlásil Blinken. Vo vyhlásení dodal, že Washington tiež začal "komplexnú revíziu bilaterálnej spolupráce Spojených štátov s Gruzínskom".

Šéf americkej diplomacie spresnil, že "každý, kto podkopáva demokratické procesy alebo inštitúcie v Gruzínsku - vrátane príprav a priebehu (parlamentných) volieb, ktoré sa v Gruzínsku majú konať v októbri 2024 - môže byť uznaný za nespôsobilého na udelenie amerických víz" a do USA nebude povolené vycestovať jemu ani jeho najbližším rodinným príslušníkom.

Blinken napriek tomu vyjadril vieru v to, že gruzínska vláda prehodnotí spornú legislatívu a bude konať v súlade so svojimi deklarovanými demokratickými a euroatlantickými ašpiráciámi. Na základne navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia v Gruzínsku zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získava viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.

Sporný návrh odsúhlasili poslanci

Proti legislatíve - prirovnávanej k obdobnému ruskému zákonu používanému na potlačenie tamojšieho disentu - sa dlhodobo vyslovujú nie len USA, ale napríklad aj EÚ, NATO, Rada Európy či OSN, pričom v samotnom Gruzínsku vyvolal masové protesty.

Zákon presadzuje gruzínska vládnuca strana Gruzínsky sen, pričom tvrdí, že jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa snažila pretlačiť už vlani, pre masové protesty ju však vtedy z parlamentu stiahla.

Sporný návrh však teraz schválili v polovici mája v treťom čítaní poslanci parlamentu. Prezidentka Salome Zurabišviliová ho následne uplynulú sobotu vetovala, vláda však má v parlamente dosť mandátov na to, aby jej veto prelomila.