MOSKVA - V ruskej štátnej televízii nechýbajú slovné útoky proti Západu. Putinov dôverník teraz pohrozil jadrovým útokom proti Poľsku. Vypočítal, že za desať minút by krajina mohla byť vymazaná z mapy 40 atómovými bombami.

Minimálne od začiatku vojny na Ukrajine „talk show“ ruskej štátnej televízie agitujú proti NATO, Západu a všetkým údajným nepriateľom Ruska. Dôverník Vladimira Putina sa teraz v štátnej televíznej stanici Rossija 1 nehorázne vyhrážal Poľsku.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 831 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Putinov propagandista zúri v televízii: "Poľsko sa dá vymazať z mapy za desať minút"

Vojenský analytik Konstantin Sivkov, ktorý často priťahoval pozornosť hrubými tézami a varovaniami o vojne na Ukrajine, teraz v diskusii na Rossija 1 tvrdil, že Rusku budú stačiť dve atómové bomby na zničenie každého väčšieho poľského mesta a žeby to umožnilo vymazať zo sveta ľudí aj ich jazyk.

Tvrdí, že Poľsko je „najrealistickejším kandidátom“ na ruský jadrový úder s použitím rakiet Iskander umiestnených v Bielorusku. Do Varšavy by mohli udrieť o pár minút.

"Je tam 20 veľkých miest? Nemyslím si to. Ak každému mestu pridelíme dve jadrové rakety, bude to len 30 až 40 rakiet. Za 10 až 15 minút zmiznú štát Poľska aj poľský ľud." Zmizne aj poľský jazyk,“ je si istý Sivkov.

Podľa Sivkova by za to boli zodpovedné USA.

Sivkov povedal: "Spojené štáty sa striktne dištancujú od udelenia práva používať svoje zbrane s dlhým doletom...To znamená, že Američania ženú Európu do vojny. Menia Európu na vojnové javisko."

Čo by sa stalo, keby došlo k útoku na NATO?

Útok akéhokoľvek druhu na štát NATO by pravdepodobne uvrhol všetkých ostatných členov vrátane Spojených štátov do priamej vojny s Ruskom.

V piatom článku zmluvy NATO sa uvádza, že členské štáty budú považovať útok na jeden z nich za útok na všetkých a v reakcii naň poskytnú potrebnú vojenskú pomoc.

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Odpor Ukrajincov voči ruským okupantom zostáva nezlomný. Kyjev čelí letnej ofenzíve Putinových jednotiek – a je závislý od západných dodávok zbraní. Najnovšie sa dohodlo, že Kyjev môže použiť aj nemecké zbrane aj na útoky na ciele v Rusku.